Mujer profanó tumba de su pareja en Landázuri, Santander; esta es la historia

En el municipio de Landázuri, Santander, en el cementerio Sagrado Corazón una mujer profanó una tumba para bañar y vestir el cuerpo de un joven que tenía cuatro meses de sepultado. El hecho quedó registrado en un video que fue grabado por el sepulturero del cementerio y fue divulgado en redes sociales.

Al parecer, la mujer aprovechó que el sepulturero no estaba para abrir la bóveda, sacar el ataúd y abrirlo. Cuando el sepulturero llegó al lugar y vio que la mujer había profanado la tumba, empezó a grabar.

En el video se ve a la mujer entre cervezas y cigarrillos arrodillada frente al ataúd. Se escucha al sepulturero preguntarle “mamita, ¿usted por qué hizo eso?”. A lo que la mujer le respondió “A mí no me importa, así me cueste la vida. Yo quería verlo y así lo decidí”. Después, el hombre le expresó que lo que había hecho era un delito.

Al conocer el caso, las autoridades acudieron al sitio para detener la situación y trasladaron a la mujer a un centro asistencial para realizarle una valoración médica e identificar si hubo una posible influencia de sustancias.

El cuerpo que fue profanado fui identificado como Diego Expedito Moreno Rojas, quien fue sepultado en julio. El joven fue asesinado con arma blanca en medio de una pelea en el centro del municipio de Cimitarra. Al parecer, al hombre lo alcanzaron a trasladar a un centro asistencial pero falleció por la gravedad de la herida a la altura del tórax.

Un caso similar ocurrió en Cali, en el 2023, y se conoció por redes sociales en el que un grupo de jóvenes profanaron una tumba y fotografiaron el momento e incluso jugaron con la cabeza del cadáver.

Es importante mencionar que el artículo 204 del Código Penal expresa que: “El que sustraiga el cadáver de una persona o sus restos o ejecute sobre ellos acto de irrespeto, incurrirá en multa”.