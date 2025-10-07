Logo El Espectador
Falleció Alfredo Valderruten, profesor de la Universidad del Cauca en Popayán

El profesor de fotografía murió tras luchar con un cáncer cerca de un año.

Redacción Colombia
07 de octubre de 2025 - 07:27 p. m.
El docente fue reconocido por retratar la vida cotidiana y las realidades sociales a través de la fotografía.
Foto: Universidad del Cauca
La Universidad del Cauca confirmó que el lunes 6 de octubre falleció el profesor Alfredo Valderruten quien dejó un legado académico y artístico en la institución y formó a estudiantes durante más de 20 años.

Lea: Capturaron en Caldas a un agente de tránsito por pedir $400.000 a un motociclista

Valderruten padecía cáncer desde hacía un año, pero, pese a la enfermedad, mantuvo su compromiso por enseñar y por la fotografía, dos pasiones que marcaron su trayectoria, en las que retrataba la vida cotidiana y las realidades sociales con su lente.

En un comunicado oficial, la universidad expresó:“ Nuestra comunidad unicaucana se funde en un profundo abrazo y se une para lamentar el fallecimiento de nuestro querido profesor Alfredo Valderruten, una figura que, con su trabajo y su ser, se convirtió en una verdadera institución para nuestra casa de estudios ”.

La institución envió sus condolencias a sus familiares, su hija Violeta Valderruten, a su madre Maialen Sofía Vidal Pazos, a sus hermanos Arturo y Alberto Valderruten Vidal, y a colegas y estudiantes.

Le puede interesar: Corralejas en Sabanalarga, Atlántico, dejaron 77 heridos y dos muertos

“El profesor venía de una recuperación de un cáncer estomacal el cuál lo llevaba con berraquera y con mucha fortaleza, el mes pasado estando de turno en diseño gráfico, llegó una mañana a clase y llegó pálido y con un fuerte dolor abdominal que no le permitió subir a su salón de clases y desde ahí no volví a saber nada de él hasta el día de hoy. Se va un excelente fotógrafo y un excelente profesor de diseño gráfico, se va un gran ser humano, una persona que miraba a todas las personas con igualdad y sapiencia”, escribió Carlos Alberto Anaya Hidalgo, trabajador de la Universidad del Cauca.

Desde las 11:00 a. m. de este martes 7 de octubre, el profesor Alfredo Valderruten está siendo velado en la cámara ardiente en el Paraninfo Francisco José de Caldas. Y la Universidad anunció que en la tarde, a partir de las 3:00 p. m., realizarán un homenaje en su memoria. “Hacemos extensiva la invitación a nuestra comunidad universitaria a que nos acompañe. ¡Nos unimos para despedir a un maestro que deja su luz para la posteridad!”, dice el mensaje.

Por Redacción Colombia

Javier Salamanca Aldana(23292)Hace 25 minutos
Paz en su tumba

 

