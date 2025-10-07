Falleció Alfredo Valderruten, profesor de la Universidad del Cauca en Popayán

El docente fue reconocido por retratar la vida cotidiana y las realidades sociales a través de la fotografía. Foto: Universidad del Cauca

La Universidad del Cauca confirmó que el lunes 6 de octubre falleció el profesor Alfredo Valderruten quien dejó un legado académico y artístico en la institución y formó a estudiantes durante más de 20 años.

Valderruten padecía cáncer desde hacía un año, pero, pese a la enfermedad, mantuvo su compromiso por enseñar y por la fotografía, dos pasiones que marcaron su trayectoria, en las que retrataba la vida cotidiana y las realidades sociales con su lente.

En un comunicado oficial, la universidad expresó:“ Nuestra comunidad unicaucana se funde en un profundo abrazo y se une para lamentar el fallecimiento de nuestro querido profesor Alfredo Valderruten, una figura que, con su trabajo y su ser, se convirtió en una verdadera institución para nuestra casa de estudios ”.

La institución envió sus condolencias a sus familiares, su hija Violeta Valderruten, a su madre Maialen Sofía Vidal Pazos, a sus hermanos Arturo y Alberto Valderruten Vidal, y a colegas y estudiantes.

“El profesor venía de una recuperación de un cáncer estomacal el cuál lo llevaba con berraquera y con mucha fortaleza, el mes pasado estando de turno en diseño gráfico, llegó una mañana a clase y llegó pálido y con un fuerte dolor abdominal que no le permitió subir a su salón de clases y desde ahí no volví a saber nada de él hasta el día de hoy. Se va un excelente fotógrafo y un excelente profesor de diseño gráfico, se va un gran ser humano, una persona que miraba a todas las personas con igualdad y sapiencia”, escribió Carlos Alberto Anaya Hidalgo, trabajador de la Universidad del Cauca.

Desde las 11:00 a. m. de este martes 7 de octubre, el profesor Alfredo Valderruten está siendo velado en la cámara ardiente en el Paraninfo Francisco José de Caldas. Y la Universidad anunció que en la tarde, a partir de las 3:00 p. m., realizarán un homenaje en su memoria. “Hacemos extensiva la invitación a nuestra comunidad universitaria a que nos acompañe. ¡Nos unimos para despedir a un maestro que deja su luz para la posteridad!”, dice el mensaje.