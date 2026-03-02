Cancelaron visita de Fico Gutiérrez y Julián Rendón a Hidroituango por presencia de drones

Alcalde de Medellín, 'Fico' Gutiérrez, y gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Foto: Gobernación Antioquia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunciaron la cancelación de la visita que se tenía prevista para este lunes 2 de marzo a la hidroeléctrica de Hidroituango. La razón: la presencia de drones de gran tamaño en la zona que al parecer son del frente 36 de las disidencias de las Farc de alias Calarcá.

Lea: Bus de transporte público se incendió en la vía Pereira - Manizales: iban 17 extranjeros

Sobre lo ocurrido, el alcalde Fico Gutiérrez señaló a Caracol Radio que sobre las 9:30 p.m. del domingo primero de marzo se reunieron con equipos de seguridad y generales del Ejército al evidenciar un posible atentado contra el proyecto.

Los drones de gran tamaño estuvieron merodeando la parte alta de la presa, al lado del vertedero, donde se tenía prevista una rueda de prensa este lunes para evaluar el avance de la hidroeléctrica y anunciar un fondo común que creará la alcaldía y la gobernación con los recursos generados por la Sociedad de Hidroituango.

Adicionalmente, los mandatarios señalaron que las autoridades evidenciaron que las disidencias también tendrían previsto un ataque entre los municipios de San Andrés de Cuerquia y Toledo, lo que preocupó a las autoridades dado que a la rueda de prensa de este lunes se invitó a más de 100 periodistas.

Le puede interesar: A la cárcel, hombre que habría asesinado y abandonado a una mujer en una caja en Medellín

“Las recomendaciones del Ejército Nacional son que el viaje se aplace ante la presencia detectada de sobrevuelos de drones no autorizados de gran tamaño que pertenecerían al frente 36 de las FARC que delinque en la zona”, añadió en comunicado la alcaldía de Medellín.

Por su parte, el alcalde Gutiérrez aseguró que “tengo mucho que agradecerle al Ejército y la Policía; lo que pasa es que con un gobierno como el de hoy, usted se pregunta cuáles son las garantías reales”. Adicionalmente, el mandatario aprovechó para recordar que el año pasado se redujo el 70 % de su esquema de seguridad.

Esta alerta se da en medio de una oleada de violencia en el nordeste antioqueño, donde en los últimos días una familia murió en medio de enfrentamientos entre el Clan del Golfo y las disidencias. Estos últimos habrían lanzado explosivos desde drones que cayeron sobre una vivienda en La Jagua, zona rural de Segovia, que dejó a tres muertos y un herido.

El hecho provocó el desplazamiento de al menos 125 familias de zonas rurales de Segovia.