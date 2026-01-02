Feria de Manizales: extendieron el horario del cable aéreo hasta el 11 de enero

El horario se extenderá hasta las 11:00 p.m. Foto: Alcaldía de Manizales

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este sábado 3 de enero comienza la Feria de Manizales, que además del reinado internacional del Café, cuenta con una serie de actividades y conciertos que se disfrutarán hasta el próximo 11 de enero. Por ello, desde la alcaldía se informó que se extenderá la operación del cable aéreo durante estos días, para dar mayores posibilidades de movilidad a los asistentes.

Lea: Mamá del presidente del Concejo de Bello murió en accidente de tránsito, ¿qué se sabe?

La Asociación Cable Aéreo Manizales indicó que el cable aéreo de la ciudad operará entre el 3 y el 11 de enero, entre las 6:00 a.m. hasta las 11:00 p.m., es decir, que se extiende una hora el servicio en la noche.

Suspensión en la operación del Cable de Manizales

“También el día 6 de enero tendremos una suspensión temporal en la Línea 3 por los Juegos Piromusicales. Esto será desde las 7:00 p.m. hasta las 8:00 p.m.”, explicó el gerente del Cable Aéreo de Manizales, Andrés Felipe Ortiz Álvarez.

Restricciones para bicicletas

Finalmente, la alcaldía indicó que por el alto flujo de pasajeros durante los días de la Feria de Manizales, se restringirá el acceso de bicicletas al sistema de cables. El tránsito solo se permitirá entre las 6:00 a.m. y 11:00 a.m.

Le puede interesar: Este fue el aumento en el pasaje de bus y la mínima de taxi en Armenia

“La Asociación Cable Aéreo Manizales agradece la comprensión de la ciudadanía y reitera su compromiso con la movilidad sostenible, segura y eficiente, invitando a los usuarios a planear sus desplazamientos con anticipación y a mantenerse informados a través de los canales oficiales de la entidad”, indicó la entidad.

La 69.ª edición de la Feria de Manizales tendrá este año más de 300 actividades, entre las que se destacan el encuentro de coleccionistas y melómanos, en medio del cual se presentará, el próximo domingo 4 de enero, Fruko y sus tesos.

El lunes 5 se hará el tradicional Gran Pregón, que marca el inicio de la feria, mientras que el jueves 8 estará se tendrá el Festival de Orquestas, y el viernes 9, la Noche Vallenata.

El sábado 10 se hará la elección y coronación de la reina internacional de café, con show especial de Sebastián Yepes, así como se realizará el concierto de Carlos Vives – Silvestre Dangond – Blessd – Calibre 50 – Giovanny Ayala – Hamilton.