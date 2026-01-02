Mamá del presidente del Concejo de Bello murió en accidente de tránsito, ¿qué se sabe?

El carro sel volcó tras chocar con un poste. Foto: Archivo Particular

En un grave accidente que se registró en la mañana de este viernes 2 de enero sobre la vía a La Seca, entre la estación Madera del metro y la urbanización Toledo, en el municipio de Bello, fallecieron dos personas, entre las que se encontraba la mamá del actual presidente del Concejo municipal, Jhon Anderson Arango Arboleda.

Según indicaron las autoridades, sobre las 5:00 a.m. el conductor de un vehículo Chevrolet Spark perdió el control y terminó chocando contra un poste, lo que hizo que posteriormente quedara volcado sobre la vía.

Sumado a esto, las autoridades confirmaron que en lugar fallecieron los dos ocupantes del carro: Johan Vásquez Ruiz, un hombre de 39 años, y Astrid Eugenia Arboleda Benjumea, de 53 años, quien es la mamá del actual presidente del Concejo Municipal de Bello.

“Con un profundo dolor expresamos nuestras más sinceras condolencias al presidente del Concejo de Bello y a toda su familia por el fallecimiento de su señora madre”, indicó el Consejo Territorial de Planeación de Bello. De igual forma, el cabildo señaló que: “Nos unimos en su dolor y enviamos un abrazo de solidaridad en este difícil momento”.

Por su parte, la alcaldía de Bello reconoció el servicio social de los padres del concejal. “Desde temprana edad, fue testigo del incansable trabajo de sus padres, cuyas vidas estuvieron dedicadas a mejorar el entorno y servir a los más necesitados”.

Las autoridades confirmaron que el levantamiento de los cuerpos estuvo a cargo de la policía judicial en conjunto con la Secretaría de Movilidad de Bello, debido a que se tuvo que cerrar el paso por el sector.

Este es el primer accidente que se registra en el municipio este año. De acuerdo con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en 2025 murieron 43 personas en Bello en siniestros en las vías, de la cuales 32 eran motociclistas.