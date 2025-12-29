Estos son los festivos de 2026: se corre el puente de reyes y la fecha de Semana Santa

Conozca cuáles serán los días festivos en 2026. Foto: Pixabay

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El calendario con los días festivos en 2026 es fundamental para quienes desde ya comienzan a planear el próximo año, que contará con 18 días feriados, de los cuales 16 se trasladan para el siguiente lunes a la conmemoración.

Lea: Tarifa de taxis en Cali: así queda la tarifa mínima para 2026

La definición de los días festivos dependen de la Ley Emiliani (Ley 51 de 1983), que se estableció para incentivar el turismo interno y la productividad laboral. Con los festivos se conmemoran fechas con importancia cultural como el Día de la Independencia, así como otros de carácter religioso como la Semana Santa.

La normativa establece el descanso remunerado del “primero de enero, seis de enero, diecinueve de marzo, primero de mayo, veintinueve de junio, veinte de julio, siete de agosto, quince de agosto, doce de octubre, primero de noviembre, once de noviembre, ocho de diciembre y veinticinco de diciembre, además de los días Jueves y Viernes Santos, Ascensión del Señor, Corpus Christi y Sagrado Corazón de Jesús”.

Festivo del puente de Reyes

Esta misma Ley establece que los puentes festivos del 6 de enero, 19 de marzo, 29 de junio, 15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre, 11 de noviembre, la Ascensión del Señor, Corpus Christi y Sagrado Corazón de Jesús, se trasladan al siguiente lunes si caen en alguno de los otros días de la semana.

Le puede interesar: Estos son los controles de movilidad que habrá en Barranquilla para Navidad

Por esta razón, el festivo del día de Reyes de 2026, que cae un martes, no será la primera semana de enero, sino la segunda, es decir, el lunes 12 de enero.

¿Cuándo es Semana Santa?

En cuanto a la Semana Santa, se celebrará la primera semana de abril, por lo que los festivos serán el jueves 2 y el viernes 3 de abril.

Entre las particularidades también se destaca que el del Día del trabajo (primero de mayo) y el del 7 de agosto caerán en viernes, por lo que para estas dos fechas habrá puente festivo, partiendo desde el viernes.

Festivos Colombia 2026

Enero

Jueves 1 de enero: Año Nuevo Próximo.

Lunes 12 de enero: Reyes Magos.

Marzo

Lunes 23 de marzo: Día de San José.

Abril

Jueves 2 de abril: Jueves Santo.

Viernes 3 de abril: Viernes Santo.

Mayo

Viernes 1 de mayo: Día del trabajo.

Lunes 18 de mayo: Ascensión de Jesús.

Junio

Lunes 8 de junio: Corpus Christi.

Lunes 15 de junio: Sagrado Corazón de Jesús.

Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo.

Julio

Lunes 20 de julio: Día de la independencia

Agosto

Viernes 7 de agosto: Batalla de Boyacá.

Lunes 17 de agosto: Asunción de la Virgen.

Octubre

Lunes 12 de octubre: Día de la raza.

Noviembre

Lunes 2 de noviembre: Todos los Santos.

Lunes 16 de noviembre: Independencia de Cartagena.

Diciembre