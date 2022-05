Fiestas de San Juan y San Pedro en Huila tendrán restricciones por baja vacunación

Imagen de referencia. Los municipios del Huila deben tener para el próximo 10 de junio los porcentajes de vacunación contra el Covid-19 sobre el 70%. Foto: Academia Huilense de Danzas Sonia Gómez

Las fiestas de San Juan y San Pedro en el departamento del Huila, que están programadas entre el 15 de junio al 4 de julio del 2022, podrían tener restricciones por parte de la Gobernación del Huila, como respuesta a la baja vacunación en los municipios.

Las estadísticas de la Gobernación indican que 16 municipios se encuentran con coberturas inferiores al 65% en lo relacionado con las dosis completas y que 36 municipios se encuentran con coberturas inferiores al 33% en los refuerzos de la vacuna contra el Covid-19.

Por ello, llevar a cabo las fiestas sin restricciones, frente a la baja vacunación, podría significar un riesgo para la población, que quedaría expuesta ante el virus y sus variantes. Según las autoridades locales, durante las festividades se moviliza una gran cantidad de turistas connacionales y extranjeros en el departamento, lo que aumenta el riesgo.

(Lea: “Se cumplen 45 días desde la desaparición de Andrés Camilo Peláez”)

Esta situación no solo se mantiene en los municipios más pequeños y rurales, sino que además Neiva, la capital del Huila, hace parte de las ciudades que no han levantado la restricción del uso del tapabocas en espacios cerrados e instituciones educativas, pues no cumple con el 40% de la vacunación de las dosis de refuerzo.

“Estamos muy preocupados, vamos muy lentos con la respuesta en vacunación, si bien los contagios de Covid-19 han disminuido considerablemente, tenemos el riesgo que si no nos vacunamos con esquemas completos y refuerzos puede haber otro pico, más aún de cara al festival del bambuco que vamos a celebrar en el Huila y que significa aglomeraciones y desordenes” expresó Luis Enrique Dussán López, Gobernador del departamento del Huila, a RCN Radio.

(Le invitamos a leer: “Secretaria pública de Medellín responde ante controversia por curso de inglés”)

La Gobernación aclaró que estas medidas se están evaluando junto al Ministerio del Interior y al Ministerio de Salud, quienes podrían recomendar al gobierno departamental a posibilidad de aplicar restricciones en los municipios que no tengan la vacunación contra el Covid-19 sobre el 70%.

Por esto, las autoridades locales evaluarán nuevamente el avance de la vacunación en municipios como Suaza, Acevedo, Tarqui, San Agustín, Pitalito, Isnos, Timaná, La Plata, Guadalupe, Palermo, Gigante, Rivera, Oporapa, El Pital, Algeciras y Saladoblanco, donde la cobertura es inferior al 65% en esquemas completos, el próximo 31 de mayo y 10 de junio (2022).

Dussán también hizo un llamado a las familias e instituciones educativas para que ayuden a fortalecer el proceso de vacunación en niños, niñas y adolescentes. Según información de la Gobernación, la cobertura de vacunación para este grupo en edad, se encuentra aproximadamente para la primera dosis en el 35,7%, la segunda dosis en el 11,5%, dosis única el 0,2% y dosis de refuerzo 0,1%.