Firmaron acuerdos parciales en paro minero: se completan siete días de protestas

Paro mantiene bloqueadas vías clave, se mantienen diálogos entre el Gobierno Nacional y la Mesa Minera. Foto: Captura de pantalla

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El paro minero, en el Bajo Cauca antioqueño y el sur de Córdoba, continúa pese a que el Gobierno Nacional y la Mesa Minera alcanzaron un acuerdo parcial tras varios días de diálogo en Caucasia. La protesta, que ya completa casi una semana, mantiene bloqueos en vías estratégicas y afecta la movilidad entre el norte y el centro del país. Las conversaciones se retomarán el próximo 26 de marzo.

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Los acercamientos, que se extendieron por tres días con acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, permitieron avanzar en algunos puntos clave, aunque sin lograr un acuerdo definitivo que permita levantar las manifestaciones.

¿En qué consiste el acuerdo parcial?

Entre los compromisos alcanzados está la construcción conjunta de una propuesta para la formalización minera, uno de los principales reclamos del sector. Para ello, se acordó la instalación de mesas técnicas que abordarán temas ambientales, revisión de áreas disponibles y rutas legales para que los mineros puedan operar bajo la normatividad vigente.

Además, se plantearon acciones como la gestión de certificaciones en zonas con potencial minero y jornadas de socialización normativa y bancarización dirigidas a pequeños mineros, en un intento por integrar a este sector a la economía formal.

Pese a estos avances, los voceros de la protesta han insistido en que el paro no se levantará hasta que se logren acuerdos que respondan a todas sus exigencias.

Lo que se ha dicho desde la mesa

Desde las entidades que acompañan el proceso se ha reiterado que el diálogo continúa abierto y que el objetivo es avanzar hacia una concertación definitiva en los próximos días.

En Caucasia, Antioquia, el Gobierno nacional y representantes de la Mesa Minera del Bajo Cauca, Valdivia y sur de Córdoba suscribieron un acta de acuerdo parcial, luego de tres días de diálogo que acompañamos junto con @PGN_COL.



Se acordó avanzar en la construcción conjunta de… pic.twitter.com/rhMO7zYa4h — Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) March 22, 2026

¿Cómo va la movilidad en la región?

Aunque persisten los bloqueos en puntos como Caucasia, las partes acordaron mantener condiciones mínimas de movilidad. Actualmente, se están habilitando pasos intermitentes cada dos horas durante 30 minutos, además de corredores humanitarios para el ingreso de vehículos con ayudas, alimentos y atención de emergencias.

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Estas medidas han permitido un tránsito limitado, pero no han evitado afectaciones en el transporte de carga y pasajeros, especialmente en corredores que conectan con la Costa Caribe.

Un paro que sigue sin solución definitiva

La movilización que reúne a miles de mineros en el Bajo Cauca y el sur de Córdoba refleja tensiones históricas en torno a la formalización del sector, los operativos contra la minería ilegal y las condiciones económicas de quienes dependen de esta actividad. Esta es la segunda movilización, en menos de un año, que realiza el sector para exigir el cumplimiento de acuerdos con el gobierno.