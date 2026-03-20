Quemaron una embarcación en paro minero; primer día de negociaciones terminó sin acuerdos

Embarcación de la empresa Mineros S.A. tras ser incendiada por manifestantes del paro minero. Foto: Redes sociales

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En medio de las manifestaciones que se han dado en el marco del paro minero que completa cinco días, se registró el incendio de una embarcación de la compañía Mineros S.A. en el sector de Palizada, cerca del puente La Libertad, a orillas del río Nechí, en el municipio de Caucasia, Antioquia. El hecho se dio a la par de la primera reunión entre el Gobierno Nacional y mineros para buscar concertaciones.

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Primeras versiones indican que sujetos ingresaron a la embarcación y le prendieron fuego, lo que generó zozobra entre los habitantes de la región ante nuevos hechos vandálicos en medio de las protestas en las que sus promotores han insistido en continuar por la vía pacífica. En el hecho no resultaron personas heridas.

Ante lo ocurrido, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, rechazó el hecho y expresó su preocupación al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, advirtiendo que el proceso de diálogo no puede avanzar sin que la Fuerza Pública tenga la potestad de contener los actos de vandalismo.

Ministro @PedroSanchezCol, no hay que esperar una tragedia para permitirle a la Fuerza Pública actuar. El diálogo con los manifestantes del paro minero no puede ser un cheque en blanco: están quemando embarcaciones de empresas de minería legal.



¡No se puede aflojar!



La… pic.twitter.com/foCa1UR5id — Andrés Julián (@AndresJRendonC) March 20, 2026

Las conversaciones entre los mineros y el Gobierno iniciaron desde las 8:00 a.m. del pasado miércoles 19 de marzo, pero la primera jornada terminó sin acuerdos. Una de las propuestas que los manifestantes pusieron sobre la mesa fue levantar parcialmente los bloqueos en la vía a la Costa Atlántica, siempre y cuando las empresas mineras de la zona suspendieran operaciones mientras duraran las negociaciones. Al no cumplirse esa condición, los manifestantes optaron por mantener los cierres viales, especialmente en Caucasia y Puerto Libertador, así como radicalizaron su postura.

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Este viernes 20 de marzo, los diálogos se retomaron en Caucasia desde las 8:00 a.m. Los manifestantes insisten en que el Gobierno Nacional cumpla los compromisos pactados en octubre de 2024, entre los que está el reconocimiento del Bajo Cauca como distrito minero y el avance en procesos reales de formalización del sector.

Por su parte, el Ministerio de Minas y Energía señaló que hay “más de 2.200 mineros ya vinculados a procesos formales y más de 600 en trámite, lo que evidencia el compromiso institucional con la legalidad y la inclusión productiva”.

Mientras tanto, los bloqueos intermitentes continúan activos en distintos sectores de Antioquia y Córdoba, lo que preocupa a transportadores, quienes ya registran pérdidas, así como a los habitantes de la región, que reportan escasez de alimentos.