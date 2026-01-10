Harán homenaje a Yeison Jiménez en la tarima que se presentaría en Marinilla

Despedida de Yeison Jiménez en Marinilla Foto: Captura de pantalla

En la tarde de este sábado 10 de enero murió el cantante de música popular Yeison Jiménez, en medio de un grave accidente aéreo entre Duitama y Paipa, en Boyacá. El artista se dirigía a Medellín, debido a que esta noche tenía prevista una presentación en el municipio de Marinilla, Antioquia.

De acuerdo con la Aerocivil y el Ministerio de Transporte, la avioneta, en la que iba el piloto, el copiloto y cuatro pasajeros, no alcanzó a despegar de la pista en Paipa, siguió derecho, chocó y explotó, causando la muerte de todos sus ocupantes.

La noticia fue confirmada por la gobernación de Boyacá, que lamentó la muerte del artista y las otras cinco personas (Hernando Torres, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weismman Mora), así como se declaró el duelo departamental.

Yeison Jiménez se iba a presentar en Marinilla

Una de las imágenes que más ha trascendido tras la muerte del reconocido artista es la de las personas que estaban esperándolo en las fiestas de Marinilla.

El alcalde Julio César Serna se subió a la tarima e indicó que la avioneta en la que viajaba Yeison Jiménez se había estrellado en Boyacá. “Su banda toda se encontraba en este momento aquí. Se están retirando y a nivel nacional nos están informando el fallecimiento del cantante. Quiero lamentar y expresar las condolencias a su familia y a sus seguidores”.

Así anunció al público el alcalde del municipio de Marinilla, Julio César Serna, la muerte del cantante Yeison Jiménez. Esta noche el artista se presentaba en esa localidad del Oriente de Antioquia durante las fiestas de La Vaca en la Torre. #VocesySonidos pic.twitter.com/KMwbM6r09j — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) January 11, 2026

Adicionalmente, en comunicado, la alcaldía de Marinilla explicó que el cantante tenía prevista la presentación a las 9:00 p.m. en el marco de las Fiestas Populares de la Vaca, en la Torre, donde a esa hora se hará un homenaje al artista.

“En señal de respeto y homenaje, a la hora en que estaba programado su show se llevará a cabo un homenaje simbólico en su memoria”, indicó la alcaldía.

Alcaldes se pronunciaron por la muerte del cantante Yeison Jiménez

La muerte del cantante caldense ha impactado al país. Además de las reacciones de otras figuras de la música popular y otros colegas artistas, varios mandatarios nacionales han lamentado la muerte del músico y han resaltado su carisma.

Entre estos se encuentra el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien publicó imágenes junto al cantante y señaló: “Me duele recibir la noticia de la muerte del gran Yeison Jiménez. Buen ser humano, luchador. Tremendo artista. Un abrazo para su familia y amigos”.

Que tristeza 🥲🙏🏻. Me duele recibir la noticia de la muerte del gran Yeison Jiménez. Buen ser humano, luchador. Tremendo artista. Un abrazo para su familia y amigos. 🙏🏻 pic.twitter.com/1ot309oeC2 — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) January 10, 2026

Por su parte, Rubén Darío Moreno, el alcalde de Málaga, Santander, donde se presentó por última vez Yeison Jiménez, indicó que la muerte del artista es un hecho que lamenta muchísimo el municipio, debido a lo significativo que fue su concierto en el municipio.

“Fue tan especial que acabó su concierto, regresó y regaló tres o cuatro temas más, porque estaba muy contento con el comportamiento de la plaza. Terminamos pasamos dos de la mañana. Estábamos todos felices. Nos quedamos con el recuerdo bonito”, añadió a Canal Tro Moreno.

El último concierto de Yeison Jiménez: anoche en Málaga, Santander.



Qué triste y fuerte noticia para la música popular y para Colombia. 🇨🇴😢



Que en Paz Descanse. 🙏🏻🕊️ HASTA SIEMPRE!! 🥹 pic.twitter.com/K0RUEx2Z5o — Guille Charrs (@guillecharris) January 10, 2026

Por su parte, el gobernador de Caldas, Henry Gutiérrez, lamentó la trágica muerte del cantante de música de Manzanares y destacó lo hizo el cantante por el su género y por destacar su departamento.