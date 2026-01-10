¿Quiénes viajaban con Yeison Jiménez? Revelan identidad de víctimas del accidente

La avioneta cayó en una zona rural del sector Marengo, sobre la vía Paipa-Duitama, y se incendió tras impactar contra el suelo. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un accidente de una avioneta monomotor se registró en la ruta Paipa-Duitama, en la vereda Romita, jurisdicción de Boyacá, en la que se movilizaban seis personas que perdieron la vida, entre ellas el reconocido cantante Yeison Jiménez.

Lea: Investigan muerte de gestor cultural y fundador de la Guacherna del Caribe en el Atlántico

La aeronave cayó en una zona de cultivos del sector Marengo y se incendió tras el impacto. La Aeronáutica Civil confirmó que el artista estaba en la lista del plan de vuelo de la aeronave. “La aeronave, que transportaba un total de seis ocupantes, conformados por el piloto, el copiloto y cuatro pasajeros, había presentado un plan de vuelo con destino a Medellín”, dice el comunicado.

Además, indicaron que el SAR Bogotá está en comunicación directa con la Policía, quienes se encuentran en el lugar del siniestro. “De manera simultánea, se está coordinando activamente con el equipo SEI de Paipa y los Organismos de Emergencia locales para atender la situación y desarrollar las labores pertinentes”, agregaron de la Aeronáutica Civil.

El Cuerpo de Bomberos de Boyacá aseguró que en el lugar atendieron el siniestro con cinco unidades y dos móviles. Además confirmaron la muerte de todos los ocupantes en el sitio. “Se realiza control y extinción de las llamas, se encuentra a espera de actos urgente”, informó el Cuerpo de Bomberos de Boyacá.

Le puede interesar: En video: delincuentes robaron 18 millones de pesos a un hombre en muletas en Girardota

La Gobernación de Boyacá confirmó las identidades de los demás fallecidos entre los que se encontraba el capitán de la avioneta, Hernando Torres y los tripulantes Jefferson Osorio, quien se desempeñaba como manager del cantante, su asistente persona identificado como Óscar Marín, y otros dos que hacían parte de su equipo Manuel Rodríguez, y Weisman Mora.

“Unidos en oración como departamento nos solidarizamos con la situación. Que Dios Todopoderoso llene de fe, fortaleza y esperanza a las familias, seres queridos y seguidores en estos difíciles momentos. Desde el Gobierno de Boyacá decretamos duelo departamental”, lamentaron desde la Gobernación.

Las autoridades adelantan la recolección de pruebas en el sitio del siniestro para establecer las causas del accidente, un proceso que incluye el análisis de los restos de la aeronave, registros de vuelos y testimonios.