“Fue un sismo bastante fuerte, de los que estamos acostumbrados”, alcalde de Los Santos

En el país hay un lugar en donde ocurren sismos casi todos los días y representa el 60% de la sismicidad ocurrida en Colombia. Se trata del Nido Sísmico de Bucaramanga, ubicado en el departamento de Santander, muy cerca al municipio de Los Santos. Foto: Cortesía

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Sobre las 11:45 p.m. de este miércoles 26 de agosto, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un sismo de magnitud 5,1, con una profundidad de 149 kilómetros, con epicentro en Los Santos, Santander, que se sintió en diferentes partes del país, incluida Bogotá, donde se evacuó el Congreso.

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En medio de las primeras reacciones, el alcalde de Los Santos, Diego Armando Mendoza, aseguró a Noticias Caracol que tembló más fuerte de lo que se suele presentar en el municipio, pero por ahora no se registran afectaciones ni heridos.

“Acá estamos sufriendo un susto. Fue un sismo bastante fuerte, de lo que estamos acostumbrados, ya que el municipio de Los Santos es el segundo nodo sísmico más grande de América”, añadió el mandatario.

Sobre la respuesta de la comunidad, el alcalde señaló que se encontraba en un consejo de gobierno con su gabinete cuando se presentó el temblor. “Comenzamos a escucharlo y luego el remezón, aquí sí fue más largo. Alcanzamos a evacuar la alcaldía. La gente también salió de las viviendas, porque está el pánico por lo que pasó en Colombia estos días”.

Ante esto, reiteró que se sintió más fuerte de lo normal y permanecían evacuados a la espera de alguna réplica.

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Frente a afectaciones, señaló que una primera revisión de la Oficina de Gestión del Riesgo no reporta graves afectaciones en el municipio, aunque aseguró que recibió dos llamadas de la comunidad alertando fallas en viviendas. “No fue grave, por el momento no hay lesionados ni personas afectadas, pero Gestión del Riesgo está trabajando en este momento en las revisiones (...). Tenemos que verificar la zona rural”.

Tras registrarse el temblor, se evacuó el Congreso, en Bogotá, y se cancelaron las plenarias del día. También se registraron evacuaciones en Bucaramanga y Cúcuta, mientras que en Ibagué se ordenó la salida del Palacio de Justicia y la Gobernación del Tolima.