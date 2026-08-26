Niños habrían dormido en baños durante Juegos Intercolegiados en Antioquia; abren indagación

Los niños tuvieron que dormir sobre colchonetas en baños. Foto: Captura de pantalla

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La Procuraduría abrió una indagación previa para determinar las condiciones en las que fueron alojados los niños, niñas y adolescentes que participaron en la final departamental de los Juegos Intercolegiados de Antioquia, que se realizaron entre el 14 y el 23 de agosto pasados en Girardota.

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La acción se inicia luego de que se hicieron públicas denuncias de padres de los jóvenes deportistas que advertían que a varios de los niños les tocó dormir en colchonetas que les pusieron en baños públicos. En videos difundidos en redes sociales se ve que algunos de ellos estuvieron a pocos metros de orinales.

A esto se suman denuncias como la que hicieron el diputado antioqueño Camilo Calle y el presidente de una Junta de Acción Comunal de Girardota, quienes alertaron que funcionarios del Inder habrían estado haciendo cobros para solucionar los problemas de alojamiento.

Al respecto, Fernando Garzón, miembro de la junta de acción del barrio Grajales, narró que el 14 de agosto, cuando proyectaban una película a los niños del barrio, llegó la delegación de Carepa a la JAC, señalando que si se podrían quedar allí. Garzón añade que un día después recibió dinero en su Nequi, con lo que se enteró de que funcionarios del Inder les estarían cobrando a las delegaciones por quedarse en las instalaciones del barrio.

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La Procuraduría anunció investigaciones debido a que para la realización de los Juegos Intercolegiados se firmó un convenio interadministrativo entre Indeportes Antioquia y el Inder de Girardota, en el que se incluyó una obligación de garantizar alojamiento en condiciones dignas a las delegaciones, y para lo que se habrían destinado COP 220 millones.

“La Procuraduría Regional de Instrucción de Antioquia practicará las pruebas necesarias para identificar e individualizar a los servidores que, al parecer, tuvieron funciones relacionadas con la planeación, organización, ejecución y supervisión del componente de alojamiento, sin que la apertura de esta indagación implique una atribución anticipada de responsabilidad disciplinaria”, añadió en comunicado el Ministerio Público.

Por su parte, el alcalde de Girardota, Kevin Bernal, rechazó lo ocurrido y anunció que también iniciaron investigaciones: “condenamos los hechos donde estarían involucrados algunos formadores del Inder Girardota, los cuales habrían pedido dinero a delegaciones para garantizar alojamientos en sedes comunales, he ordenado una investigación interna exhaustiva, los sacaremos y los denunciaremos”, concluyó.