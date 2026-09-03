Fuertes lluvias dejan más de 3.000 familias damnificadas en Caucasia, Antioquia

Las autoridades confirmaron el colapso estructural de un muro en una institución educativa y viviendas cercanas en el sector de Santa Elena. Foto: Redes sociales

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Un crítico panorama de emergencia invernal azota al municipio de Caucasia, en el Bajo Cauca antioqueño, tras las torrenciales precipitaciones registradas en las noches. Los aguaceros superaron por completo la capacidad de los sistemas de drenaje y fuentes hídricas locales, dejando un saldo preliminar superior a las 3.000 familias damnificadas por el ingreso masivo de agua y lodo a sus viviendas.

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La contingencia impactó con severidad a cerca de 10 sectores poblaciones de la localidad, entre los que figuran El Poblado, La Victoria, Asovivienda, Divino Niño, Nueve Estrellas, Buenos Aires y El Roble, donde los habitantes reportaron pérdidas totales de enseres como colchones, neveras, muebles e incluso utensilios de cocina debido al nivel alcanzado por el fango.

Los estragos de la temporada de lluvias

El alcalde del municipio, Johán Montes, señaló que “si bien el caudal comenzó a descender de manera paulatina en horas de la madrugada, las zonas con condiciones topográficas más bajas, como El Poblado y El Roble, continuaron con anegaciones significativas, manteniendo a los residentes atrapados entre el lodo y el agua estancada”.

A la par de las inundaciones residenciales, el temporal causó daños en la infraestructura educativa y vial de la región. En el sector de Santa Elena, la fuerza del agua provocó el colapso de un muro perimetral de aproximadamente 74 metros perteneciente a una institución educativa local. Dicha estructura colapsó y afectó directamente al menos cuatro viviendas aledañas, generando grietas y encendiendo las alarmas de un posible colapso estructural.

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Además, las fuertes corrientes de viento y agua también derribaron múltiples árboles que bloquearon por completo las vías de acceso principales, obstaculizando de manera temporal el tráfico vehicular en el corredor estratégico que conduce hacia la Costa Atlántica.

Gracias a la articulación con la concesión vial encargada, maquinaria pesada y cuadrillas especializadas lograron despejar las rutas durante las primeras horas de la mañana, permitiendo restablecer el flujo vehicular.

Respuesta institucional y censo

Ante la magnitud de la emergencia, la administración municipal activó de inmediato el Comité Municipal de Gestión del Riesgo. Organismos de socorro como el Cuerpo de Bomberos y la Defensa Civil se desplegaron en los barrios afectados para realizar labores de remoción de escombros, verificación de daños estructurales y atención humanitaria.

Las autoridades locales avanzan en la consolidación del censo oficial para dimensionar el impacto real en los hogares afectados y gestionar el respaldo institucional ante la Gobernación de Antioquia y el Gobierno Nacional, mientras persiste el monitoreo constante ante el riesgo de nuevas crecientes en la subregión.