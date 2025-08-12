Fuertes lluvias y vendavales dejaron afectaciones en varios municipios del Chocó

Se registraron viviendas destechadas, árboles caídos y afectaciones en las conexiones eléctricas. Foto: Gobernación del Chocó

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Fuertes lluvias acompañadas de vientos huracanados se registraron el 11 de agosto en el sur del departamento del Chocó, en municipios como Condoto y de la subregión del San Juan.

La gobernadora del Chocó informó que de forma preliminar en Condoto la mitad de la población se quedó sin techo. Además, reportaron afectaciones en enseres dentro de las viviendas.

Lea: Quemaron camión del D1 en la vía Anorí-Medellín y robaron la mercancía

“Hay destrucción total de algunas viviendas, enceres, infraestructura eléctrica y árboles caídos que bloquean la movilidad. Hasta el momento no se reportan víctimas mortales o heridos”, expresó la mandataria a través de su cuenta de X.

Desde la Gestión del Riesgo departamental, en articulación con las alcaldías de los municipios afectados, están en el monitoreo y recuento de los daños estructurales en las viviendas y otras infraestructuras, y de las familias damnificadas por esta emergencia.

Le puede interesar: Masacre en Pereira: tres personas fueron asesinadas en una zona rural

Las autoridades recomendaron a la comunidad asegurar las cubiertas de sus viviendas, estar alerta ante cualquier novedad y reportar a la línea departamental de la gestión del riesgo 3202400737 cualquier emergencia que se presente. También recordaron que están en temporada de ciclones tropicales que irían hasta el 30 de noviembre en la región.

Por otro lado, en otra parte del departamento, especialmente en el Medio Baudó reportaron recientemente el desbordamiento del río Baudó y sus afluentes dejando preliminarmente 1.928 familias damnificadas. Las inundaciones han afectado las viviendas y cultivos en la zona.