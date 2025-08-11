Quemaron camión del D1 en la vía Anorí-Medellín y robaron la mercancía

El hecho ocurrió en jurisdicción de la vereda Villa Fátima, a 12 kilómetros aproximadamente del casco urbano de Anorí. Foto: Archivo Particular

En la vía que comunica al municipio de Anorí con Medellín reportaron que al mediodía del lunes 11 de agosto quemaron un camión que transportaba mercancía de Tiendas D1. Además robaron lo que llevaba el camión que, según las autoridades, está avaluado en 35 millones de pesos.

El hecho ocurrió en jurisdicción de la vereda Villa Fátima, aproximadamente a 12 kilómetros del casco urbano de Anorí y el vehículo de carga está adscrito a la empresa Transportes Vigía SAS, quienes le prestan servicios a Tiendas D1.

“Un vehículo que presta servicios al D1, incinerado en el lugar. No sabemos cuál de los actores, porque por ahí hay presencia de diferentes grupos armados”, expresó el alcalde de Anorí, Gustavo Silva, a Caracol Radio.

Aún no han determinado si el hecho estaría relacionado con temas de extorsión o solamente con el robo de la mercancía. Esto teniendo en cuenta que recientemente Tiendas D1 denunció amenazas por parte del ELN en el departamento del Chocó y Risaralda, tras negarse al pago de extorsiones.

Por su parte, el coronel Óscar Rico Guzmán, comandante de policía Antioquia, detalló: “La incineración y posible hurto de una mercancía avaluada por 35 millones de pesos, proveniente de al parecer una empresa comercial. Me informan que este vehículo fue incinerado, no hay personas lesionadas y el conductor del vehículo ya se encuentra en el municipio de Anorí sin ninguna afectación a su salud”.

Hasta el momento las empresas afectadas no se han pronunciado, ni han realizado denuncias formales sobre el hecho que fue atendido por bomberos del municipio.