Masacre en Pereira: tres personas fueron asesinadas en una zona rural

Una masacre se registró en el corregimiento de Puerto Caldas, en Pereira, el domingo 10 de agosto. Tres personas que se encontraban en su vivienda fueron asesinadas con arma de fuego.

Las víctimas fueron identificadas como Blanca Nelly Osorio Piedrahita de 63 años, Diego de Jesús Herrera Tamayo de 65 años y su nieto de 20 años, Yefrin Andrés Herrera Tamayo.

“En el lugar de los hechos fueron hallados una mujer de 63 años y un hombre de 20 años, ultimados por arma de fuego; asimismo, resultó lesionado un hombre de 64 años, quien fue trasladado al Hospital San Vicente de Paúl, en Cartago, Valle, donde posteriormente se presentó su deceso”, informó el teniente coronel Diego Rodríguez, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Pereira.

El hecho ocurrió cuando hombres en una motocicleta llegaron a la vivienda del barrio María Auxiliadora donde atacaron a sus tres habitantes. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) es la masacre número 46 en lo que va del año.

Además, según el Instituto la Defensoría del Pueblo había emitido alerta temprana en la que indicaban que Pereira se ha caracterizado por el dominio en la presencia y control por parte de grupos armados sucesores del paramilitarismo.

“Las dinámicas de relacionamiento entre estos grupos y estructuras de crimen organizado se mueven entre la confrontación, la cooperación y los acuerdos de mercado, cuya fragilidad puede en cualquier momento, activar dinámicas de disputa con consecuencias graves sobre la población civil, expresadas en desapariciones forzadas, homicidios selectivos, amenazas y otros hechos que generan el desplazamiento”, mencionan en el comunicado.