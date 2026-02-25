Fuertes vientos dificultaron aterrizaje de avión de Satena en Providencia: video

Imagen de referencia. El piloto intentó aterrizar en tres ocasiones. Foto: AFP - FEDERICO PARRA

Una nueva emergencia se presentó en el aeropuerto de Providencia, en la tarde del pasado martes 25 de febrero. Un avión de Satena que había salido de San Andrés no pudo aterrizar debido a los fuertes vientos que se registran en la isla por un nuevo frente frío que atraviesa la región.

En videos compartidos en redes sociales se ve que cuando el avión se acerca a la pista del aeropuerto El Embrujo, empieza a tambalearse sobre el aire, por lo que el piloto realiza una nueva maniobra para volver a alzarse en vuelo y evitar un accidente.

Sobre lo ocurrido, una de las pasajeras, Jeimy de Ávila, indicó a Blu Radio que el piloto hizo tres intentos de aterrizaje ante los fuertes vientos. En el último, les advirtió a los pasajeros que si no podía, iban a tener que regresar a San Andrés.

“Unos no hablaban y otros estaban desesperados, pero afortunadamente aterrizamos bien. Gracias a Dios. Hay personas a las que les ha tocado devolverse a San Andrés. La verdad, el día está un poquito gris. Espero que los de hoy no vivan esa experiencia porque no se la recomiendo a nadie. Uno está allá arriba y no sabe qué va a pasar”, aseguró la mujer.

Providencia se ha visto afectada por el frente frío que atraviesa el Caribe por estos días. El alcalde Alex Ramírez señaló que no solo se ha dificultado el ingreso al aeropuerto, sino además las zonas costeras donde se ha presentado erosión, por lo que preocupa lo que este tipo de fenómenos pueda generar en el turismo en la región.

Esta es la segunda vez en este mes que se registra una emergencia con un avión en el aeropuerto de El Embrujo. El 3 de febrero, otro avión de la misma aerolínea presentó condiciones similares al intentar aterrizar en la pista, por lo que el piloto decidió regresar a San Andrés.