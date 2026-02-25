Capturan a expareja de “La Traviesa”, influencer asesinada en Caldas, Antioquia

El hombre fue capturado por unidades de la Policía Nacional en Medellín y puesto a disposición de la justicia. Foto: Alcaldía de Medellín

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Por su presunta participación en el asesinato de la influencer “La Traviesa”, en octubre de 2025, las autoridades capturaron a Rubén de Jesús Saldarriaga Sánchez, de 31 años, en el barrio Robledo Palenque de Medellín.

Lea: Alcaldía de Cali mantiene restricción de parrillero en moto, ¿cuáles son las razones?

La muerte de Estefanía Restrepo Valencia ocurrió el 17 de octubre de 2025 en el municipio de Caldas, Antioquia, donde fue atacada con un arma cortopunzante, presuntamente, dentro del vehículo del hombre capturado. El sospechoso se presentó en la Clínica Las Vegas de El Poblado alrededor de las 10:00 p.m., afirmando que habían sido víctimas de un atraco en la vía Variante de Caldas y que su compañera había sido agredida al intentar oponerse al robo. El hombre también presentaba una herida en el brazo izquierdo.

Estefanía Restrepo llegó al centro médico con cuatro heridas y falleció antes de poder ser intervenida quirúrgicamente. Saldarriaga Sánchez quedó a disposición de las autoridades después de recibir atención médica.

Gracias al avance probatorio recopilado por las autoridades, se pudo solicitar la orden de captura cuatro meses después, por homicidio agravado.

Lea: Dejan libre al concejal de Barranquilla Alexis Castillo, acusado por violencia intrafamiliar

El brigadier general Henry Yesid Bello Cubides, comandante de la Policía Metropolitana, confirmó que la agresión con arma blanca ocurrió dentro del vehículo y no fue producto de un asalto externo. A esta conclusión se llegó tras la inspección técnica del vehículo, en el que se encontraron manchas de sangre en el asiento y en el techo del lado del copiloto, así como el análisis de cámaras de seguridad, el sistema de reconocimiento de matrículas en Medellín y la recopilación de testimonios y material probatorio, entre ellos los dos teléfonos celulares de Rubén Saldarriaga y el de Estefanía Restrepo.

Saldarriaga Sánchez quedó a disposición de la autoridad competente para la respectiva audiencia de imputación y solicitud de medida de aseguramiento. La pareja llevaba un año de relación y, ocho días antes del feminicidio, habrían terminado por una infidelidad del hombre.

“Este tipo entonces tendrá que pagar una pena que, según el Código Penal, mínimo son 33 años y puede llegar incluso hasta los 50. Ojalá la justicia no tenga misericordia de este desgraciado y pague con todo el peso de la ley”, añadió el secretario de Seguridad, Manuel Villa.