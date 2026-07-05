Murió hombre que cayó a un abismo tras intentar esquivar un retén ilegal en vía Panamericana

Imagen de referencia. La muerte del ingeniero reavivó las denuncias por la inseguridad en uno de los corredores más transitados del suroccidente del país. Foto: Archivo Particular

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El ingeniero James Norbey Hurtado Ruiz murió luego de que el vehículo que conducía cayó a un abismo en el sector de Ovejas, sobre la vía Panamericana, entre Cali y Popayán. Según allegados de la víctima, el accidente ocurrió cuando intentaba evitar un presunto retén ilegal instalado por delincuentes en la carretera.

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El hecho ocurrió cuando Hurtado regresaba a Popayán después de cumplir compromisos laborales en Cali cuando, al parecer, se encontró con un grupo de personas que estaban deteniendo los vehículos que transitaban por el sector.

Habría intentado evitar un asalto

El ingeniero habría acelerado. Durante la maniobra perdió el control del vehículo, salió de la carretera y terminó precipitándose por un abismo.

El automotor quedó completamente destruido y el conductor murió en el lugar debido a la gravedad de las lesiones.

Aunque allegados de la víctima aseguran que el conductor intentó escapar de un presunto asalto, esa versión no ha sido confirmada oficialmente. La Policía del Cauca informó que el caso quedó en manos de la Fiscalía.

La inseguridad vuelve a generar preocupación

La muerte del ingeniero volvió a encender las alarmas sobre la seguridad en la vía Panamericana. En los últimos meses, conductores particulares, transportadores y empresarios han denunciado la presencia de delincuentes, retenes ilegales y ataques armados, especialmente en los tramos comprendidos entre Santander de Quilichao, Mondomo, Ovejas, Tunía y Popayán.

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Mientras avanzan las investigaciones por la muerte de Hurtado Ruiz, el caso vuelve a poner sobre la mesa los llamados de distintos sectores para reforzar la presencia de la Fuerza Pública y mejorar las condiciones de seguridad en uno de los corredores viales más importantes del suroccidente colombiano.