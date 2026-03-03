Gobernador de Nariño pidió declarar al departamento zona especial por aranceles de Ecuador

En zona fronteriza se ha alertado de una reducción en las ventas. Foto: EFE - Xavier Montalvo

La imposición de aranceles de Ecuador a Colombia comienza a sentirse en el suroccidente del país. El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, solicitó al Gobierno Nacional declarar al departamento zona especial de intervención fronteriza para evitar la pérdida de más de 40.000 empleos en la región.

El mandatario alertó que la imposición de aranceles ha reducido drásticamente las ventas en municipios como Ipiales y Tulcán, del lado ecuatoriano, lo que no solo afecta el comercio, sino también la estabilidad económica de estas zonas, por lo que pidió a la presidencia “actuar con decisión para proteger a las comunidades y la economía territorial”.

Adicionalmente, el mandatario indicó que esta medida se puede adoptar debido a que se afecta el bienestar, la calidad de vida, la viabilidad empresarial, la generación de empleos y la estabilidad fiscal que ya se están viendo en Ipiales.

“Dado que las rutas diplomáticas y las rutas políticas no han tenido el efecto esperado, desde el gobierno departamental consideramos que es necesario contar con otro tipo de medidas que sirvan de soporte y auxilio a la difícil situación que atraviesa la frontera colombiana”, añadió Escobar.

¿Qué permite la declaratoria de zona especial de intervención fronteriza?

