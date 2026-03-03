Gobernador de Nariño pidió declarar al departamento zona especial por aranceles de Ecuador

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
La imposición de aranceles de Ecuador a Colombia comienza a sentirse en el suroccidente del país. El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, solicitó al Gobierno Nacional declarar al departamento zona especial de intervención fronteriza para evitar la pérdida de más de 40.000 empleos en la región.
Lea: Designaron gobernador ad hoc en Santander, ¿por qué?
El mandatario alertó que la imposición de aranceles ha reducido drásticamente las ventas en municipios como Ipiales y Tulcán, del lado ecuatoriano, lo que no solo afecta el comercio, sino también la estabilidad económica de estas zonas, por lo que pidió a la presidencia “actuar con decisión para proteger a las comunidades y la economía territorial”.
Adicionalmente, el mandatario indicó que esta medida se puede adoptar debido a que se afecta el bienestar, la calidad de vida, la viabilidad empresarial, la generación de empleos y la estabilidad fiscal que ya se están viendo en Ipiales.
Reconocemos los esfuerzos del Presidente @petrogustavo por buscar una salida diplomática a la situación comercial con #Ecuador.— Luis Alfonso Escobar (@LuisAlfonsoEsc) March 2, 2026
Desde el Gobierno Departamental de #Nariño solicitamos la declaratoria de Zona Especial de Intervención Fronteriza, herramienta prevista en la Ley 2135… pic.twitter.com/bU4m4G2NaH
“Dado que las rutas diplomáticas y las rutas políticas no han tenido el efecto esperado, desde el gobierno departamental consideramos que es necesario contar con otro tipo de medidas que sirvan de soporte y auxilio a la difícil situación que atraviesa la frontera colombiana”, añadió Escobar.
Le puede interesar: Capturaron a israelí al que encontraron con dos menores de edad en Medellín
¿Qué permite la declaratoria de zona especial de intervención fronteriza?
Además de tratarse de una medida de carácter temporal y extraordinaria para atender la crisis, le permite al departamento:
- Establecer un régimen especial de captación de inversiones nacionales y extranjeras a través de Zonas Económicas Especiales de Exportación y Zonas Francas Populares.
- Exención temporal del IVA y el impuesto al consumo.
- Suspensión de retenciones y anticipos tributarios.
- Subsidio parcial a la nómina de empresas en zona de frontera.
- Alivios tributarios regionales
- Estrategias de formalización aduanera para evitar el contrabando.
- Creación de un fondo de compensación fiscal temporal.
- Subsidio para el sector agropecuario.