Gobernador de Santander denunció amenazas en contra suya y de su familia

Juvenal Díaz Mateus, gobernador de Santander, señaló que ya hicieron las denuncias ante las autoridades. Foto: Carolina Gómez

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, reveló una serie de amenazas de muerte que ha recibido en su contra y que también estarían haciendo llegar a su familia, en las que aluden al asesinato de Miguel Uribe y le piden a su esposa escoger las flores para el funeral del mandatario.

El mandatario reveló específicamente un cruce de mensajes que su esposa Victoria Eugenia Casallas tuvo en Instagram con un sujeto que le habla de una supuesta corrupción y hace insinuaciones sobre el posible asesinato de Díaz. “Es un sujeto diciendo que escoja las flores para mi entierro. Que cuál tipo de letrero quiero en la tumba. Son amenazas que se enviaron por Instagram”, añadió el gobernador.

Ante lo ocurrido, el alto funcionario señaló que se hicieron las denuncias ante las autoridades, así como investigan junto a la Policía quién sería el sujeto que le escribió a su esposa. De igual forma, resaltó que si bien los mensajes están en proceso de verificación, no se deben tomar a la ligera.

“Acá el mensaje es a aquellos que desinforman, aquellos que malinterpretan la información, que la manipulan para tratar de ganar votos y generan esa serie de reacciones. En Colombia tenemos personas que son fanáticas, personas que no leen, que no analizan, sino que simplemente lo que dicen sus líderes lo toman por hecho y eso puede generar tragedias”, añadió Díaz.

Una de las versiones que se investiga es la posible relación de las amenazas con una directriz de Díaz que piden a los funcionarios de la gobernación no alimentar a los gatos y palomas que llegan al Palacio Amarillo, en Bucaramanga. Esto se debe a que en redes sociales circuló una versión de que había ordenado a matar los animales y a que uno de los mensajes enviados a Casallas dice: “¿Dónde están los gatos que su esposo mandó a matar?”.

Ante lo ocurrido, el gobernador hizo un llamado a la mesura y a evitar caer en la polarización. “Lo que yo quiero enviar es un mensaje de que los líderes debemos ser cuidadosos con lo que decimos. Nosotros no podemos estar injuriando solo para ganar ‘likes’ y para ganar votos, porque eso puede tener consecuencias”.