Así rescataron a hombre secuestrado por supuesta deuda en Cristo Rey, Medellín

Imagen de referencia. La víctima fue amenazada con armas de fuego y obligada a pagar $60 millones de una supuesta deuda por la venta de un vehículo. Foto: Secretaría de Seguridad de Medellín

En el barrio Cristo Rey, en Guayabal, Medellín, las autoridades rescataron a un hombre de 39 años que había sido secuestrado el pasado 2 de septiembre por una supuesta deuda por la venta de un vehículo. Las autoridades señalaron que capturaron a cuatro personas involucradas.

Según detalló la Secretaría de Seguridad de Medellín, al hombre lo citaron en una vivienda, le quitaron sus pertenencias y lo amenazaron con arma de fuego para obligarlo a entregar $60 millones por la supuesta deuda. Luego de que la familia interpuso la denuncia, en menos de dos horas se dio con la ubicación de los delincuentes y se inició el proceso de rescate.

El operativo fue realizado por el Gaula de la Policía Metropolitana del Valle del Aburrá que capturó a cuatro miembros del grupo delincuencial “La Raya”, así como incautó dos armas de fuego (una tipo glock y otra traumática), tres proveedores, 44 cartuchos de diferentes calibres, tres celulares y un radio de comunicaciones, así como 600 gramos de estupefacientes entre los que había tusi, marihuana, cocaína y base de coca.

“La denuncia oportuna de uno de los familiares de la víctima permitió que los investigadores iniciaran la recolección de los elementos materiales de prueba, que permitieron ubicar la vivienda donde presuntamente lo tendrían retenido, desplegando un robusto operativo en el suroccidente de Medellín logrando rescatar a esta persona y capturar a los victimarios”, añadió la Policía del Valle del Aburrá.

Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía y serán imputados por secuestro simple, porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes. “Solo por el secuestro simple podrían enfrentar penas superiores a los 20 años, sin contar las sanciones adicionales por los demás delitos”, añadió brigadier general William Castaño Ramos, comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Por su parte, el secretario de Seguridad de Medellín, señaló que “seguiremos persiguiendo y desarticulando a estos criminales golpeando sus economías ilegales, incautando sus armas de fuego y droga, y poniéndolos en manos de la justicia”.