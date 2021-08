Gobernador de Sucre ruega darle solución estructural a inundaciones en La Mojana

Desde hace más de una semana municipios de La Mojana, una subregión compuesta por once municipios de cuatro departamentos del norte del país, vienen presentando fuertes inundaciones producto del desbordamiento del río Cauca y el rompimiento de un dique de contención por la fuerza y cauce de esta corriente de agua.

El domingo 29 de agosto, el ministro del Interior, Daniel Palacios, presidió un Puesto de Mando Unificado (PMU) para atender la emergencia ocasionada por las inundaciones en la región. En la reunión, que contó con la participación de Rodolfo Enrique Zea, ministro de Agricultura y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), también hizo presencia el gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa.

Espinosa reconoció el trabajo que ha adelantado la Ungrd para hacerle frente a la emergencia y reconoció el anunció que hizo Palacios sobre la construcción de un dique en el Sur de Bolívar para contener futuras inundaciones. Sin embargo, fue enfático en señalar que el problema debe ser tratado de manera estructural y definitiva, “se han venido invirtiendo muchos millones de pesos en mitigación, pero hemos estado atendiendo lo urgente y no lo importante para resolver el tema de raíz. ¡Señores, no más! Debemos dar una solución definitiva para La Mojana. ¡Esto no aguanta un papel más! ¡Esto no aguanta un diagnóstico más!”

El gobernador también cuestionó a los ministros por los recursos que se han destinado a la región, “en el país sí hay posibilidad de que haya recursos para el metro de Bogotá, para vías 5G y eso está bien. Pero, ¿por qué no hay también para La Mojana? Esta es una zona que aporta más del 20% de producción de frutas, arroz y ganado a Colombia?”.

En días anteriores, Espinosa recordó las inundaciones que se registraron en el 2010 y señaló que la fauna y la flora afectada en ese entonces no se ha recuperado. El mandatario ha reiterado en distintos escenarios que la solución más viable para el problema que vive La Mojana es la construcción de un dique de 57 kilómetros y 32 compuertas sobre la margen izquierda del río Cauca.

Según información del Ministerio de Agricultura y reportes de la gobernación, cerca de 10.000 personas han resultado damnificadas por cuenta de las inundaciones, así como más de 11.425 hectáreas con cultivos de arroz, plátano, maíz, yuca, patilla y pastos se han perdido en los municipios sucreños de Caimito, San Marcos, San Benito, Sucre, Guaranda y Majagual. 11.500 animales, en su mayoría reses, también han sido afectados.