Gobernador del Cauca denunció que habría plan para asesinarlo, ¿qué se sabe?

Tras concluir la ceremonia de transmisión de mando de la Tercera División del Ejército, en Popayán, el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, denunció que existen planes para atentar contra su vida, por lo que las autoridades adelantan acciones para fortalecer su seguridad.

“Tengo amenazas, de ahí que nos protegemos gracias a la seguridad que tiene mi cargo, también la Policía, la Fiscalía y el Ejército adelantan las correspondientes acciones para protegerme y de paso salvaguardar la vida de los caucanos ante los violentos”, indicó Guzmán.

Junto a esto, el mandatario aseguró que quienes estarían detrás del ataque serían miembros del Bloque Occidental de las disidencias de las Farc. “Sabemos que hay una directriz de esta organización delincuencial, porque seguramente soy uno de los que defiende las comunidades y trabajo de la mano de nuestra Fuerza Pública”.

Finalmente, resaltó que son varios los líderes sociales los que están bajo amenaza en el suroccidente del país. “Debemos estar unidos a la hora de defender nuestro departamento, acá los violentos no tienen cabida, de ahí que como autoridades legítimamente construidas recibimos la correspondiente asistencia para poder recibir seguridad”, agregó Octavio Guzmán.

Las denuncias del gobernador del Cauca se conocen a la par de las amenazas contra el alcalde de Cali, Alejandro Eder, y la gobernadora del Cauca, Dilian Francisca Toro, que vendrían de la disidencia Jaime Martínez, que se presume también estaría detrás de los ataques en Cali y Jamundí.

“Ya se abrió una noticia criminal, esperamos contar con la colaboración de los afectados para obtener información. Tenemos todos los funcionarios de inteligencia tratando de verificar y prevenir cualquier acción en contra del señor alcalde y la señora gobernadora”, indicó el pasado fin de semana María Isabel Sarama, directora seccional de la Fiscalía en Cali.

Días antes, la concejal Claudia Carrasquilla de Medellín, también denunció que recibió información de planes contra su vida y la de otros cabildantes de la ciudad, así como contra el alcalde Federico Gutiérrez y el secretario de Seguridad, que provendrían de disidencias, por lo que pidieron mayor atención por parte de las autoridades y de la Unidad Nacional de Protección.