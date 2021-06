Habitantes de Carepa (Antioquia) denuncian que llevan nueve días sin agua

Los habitantes del municipio de Carepa, en el Urabá antioqueño, denunciaron que llevan nueve días sin agua. Según afirmaron, el acueducto es muy viejo y cada vez que arreglan los daños se reestablece el servicio intermitente. Cuando hay agua aseguran que solo llega por tres horas, en las primeras horas de la mañana o de 10:00 a.m. a 1:00 p.m.

“Van varias veces que se va varios días y es porque las tuberías están muy viejas y cuando hay un daño solo arreglan eso y no las cambian. Ahora lo que está pasando es que estamos sin agua hace nueve días y nos comunicamos con EPM y nos dan informaciones que no son concretas y nos prometen que va a volver el agua y eso no ha pasado”, aseguró una habitante de Carepa.

Ante esta situación los ciudadanos del municipio han pedido a Empresas Públicas de Medellín (EPM) que envíe carro tanques para poder abastecer a la comunidad de agua. Según denuncian esto no ha pasado. Dicen que tienen que pedir unos radicados para que les manden el agua y cuando llegan a donde los bomberos -que son los encargados de distribuir el líquido- estos les dicen que esos documentos no sirven.

“Carepa es uno de los municipios con peor servicio de acueducto. Dicen que el agua es potable, pero si no está filtrada o hervida no es apta para el consumo humano. Muchas familias están recogiendo agua de lluvia e hirviéndola para poderla consumir”, dijo la misma fuente.

Además de los carro tanques y recoger agua de lluvia para poder consumirla después de hervirla, en el municipio también hay escasez de agua en bolsa. Además los denunciantes aseguran que las pocas que hay las están vendiendo tres veces más caras de lo que cuestan normalmente.

Ayer hubo una jornada de protestas en frente de las oficinas de EPM del municipio para exigir que vuelva el servicio de agua. “Hace más de cinco días que el agua no llega a mi casa. No es justo que mi abuela y mi hijo no tengan ni una gota para tomar. Estamos comprando seis litros de agua en $1.500, cuando el metro cúbico cuesta máximo $2.200. Esto no es justo”, le dijo una habitante de Carepa al medio local Urabá Stereo.

El alcalde del municipio, Jonnan Alexis Cerquera, le dijo a este mismo medio que hay unas mesas de trabajo instaladas con Aguas Regionales se está haciendo un seguimiento a esta problemática. Además aseguró que poco a poco han ido reestableciendo el servicio en algunas partes de la ciudad.

“Todo el municipio quedó sin acueducto, entonces el proceso para reestablecer el agua es un poco más complejo. Hemos evidenciado que ya estamos haciendo la obra en esta infraestructura que esperamos que tenga la solución definitiva. También hay varios carro tanques de agua suministrando el servicio”, le aseguró Cerquera a Urabá Stereo.