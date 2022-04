Habitantes de El Peñol, Antioquia, se quejaron por fiestas y exhibicionismo

De acuerdo con la Policía, las quejas por fiestas se presentan en todo el municipio de El Peñol. Imagen de referencia. Foto: Oasis Glamping, Federico Ruiz

Habitantes de la vereda El Morro afirman sentirse desesperados por el ruido que se produce en la finca La Isla, en el municipio de El Peñol (Antioquia), donde las fiestas son constantes. Además, afirman que se han presentado casos de exhibicionismo y actos sexuales a plena luz del día. “Eso pasa en una vereda donde hay 65 niños. Ellos pueden ver esas escenas. Eso va en contra de sus derechos”, dijo a El Colombiano una vecina del sector.

El pasado domingo 27 de marzo la Policía llegó al lugar después de recibir varias llamadas de los vecinos. Allí fue detenido un hombre que se identificó como el administrador del sitio, ya que portaba un arma sin salvoconducto. “En muchas zonas del municipio se está presentando ese problema. Arriendan fincas y hacen fiestas, perturbando la tranquilidad de los demás. Para eso, la Policía Nacional está constantemente haciendo operativos”, dijo el Mayor de la Policía Ebert Celis.

Además de las fiestas, 120 habitantes de la vereda firmaron una carta en la que expresaron su preocupación por el exhibicionismo de las personas en la terraza de la finca. Allí se grabaron vídeos que después fueron subidos a la plataforma Only Fans.

“Una cosa es que lo hagan dentro de la casa, pero lo hacen en los balcones. En estas casas de El Peñol se ve todo. Yo me asomo al balcón y veo a la vecina tomando tinto. Ahora, cómo me voy a asomar al balcón si veo ahí a unas mujeres teniendo sexo”, aseguró la vecina a El Colombiano. Entretanto, uno de los propietarios de la finca dijo que los vídeos no son recientes y que, bajo su responsabilidad, se ha prestado el inmueble a familias y extranjeros.