Hotel de San Andrés se pronunció ante las causas de la muerte de familia bogotana

Luego de conocerse la necropsia entregada por Medicina Legal de la familia bogotana que falleció el pasado 11 de julio en el hotel Portobelo de San Andrés, la administración del hotel se pronunció a través de un comunicado.

Tito Nelson Martínez Hernández, Viviana Andrea Canro Zuluaga y su hijo Kevin fueron encontrados sin vida dentro de la habitación del hotel donde pasarían sus vacaciones.

Después de descartar una intoxicación por alimentos, el hotel informó que días anteriores a la muerte de la familia habían contratado una empresa de fumigación, quienes fueron vinculados a la investigación.

En la necropsia indicaron que la muerte se dio por inhalación de fosfina, un gas incoloro que se utiliza para fumigaciones, lo que les produjo una anoxia que es falta de oxígeno en órganos, sangre y tejidos.

Frente a esto el hotel expresó en un comunicado este jueves 28 de agosto el pleno conocimiento del informe de Medicina Legal lamentando la muerte de la familia y asegurando que la empresa de fumigación reportó el uso de otro tipo de sustancias.

“De acuerdo con la información oficial, el químico que causó la intoxicación corresponde a una sustancia utilizada sin nuestra autorización por la empresa de fumigación Livinsgton & Company E. U., en flagrante violación de los protocolos establecidos”, dice el comunicado.

Además, mencionaron que confiaban en la empresa contratada por su experiencia en esos procesos, pero que el reporte de las sustancias utilizadas fueron diferentes a las halladas en la necropsia, “lo que evidencia inconsistencia en su actuación”, agregaron. El hotel indicó que siguen con el compromiso de transparencia y verdad en este caso.

Los resultados también indicaron que “las impurezas le otorgan (al gas) un olor característico, parecido al pescado o ajo”, lo que coincidiría con los malos olores que sintió una de las víctimas en la habitación. La mujer le envío un mensaje a su hija diciéndole que el cuarto olía a moho y también pidió en recepción un cambio de habitación por las condiciones en las que se encontraban, pero la solicitud no fue atendida.