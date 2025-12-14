“Hago un llamado a la unidad de la ciudad”, Cristian Portilla, nuevo alcalde de Bucaramanga

Cristian Portilla, nuevo alcalde de Bucaramanga, fue secretario privado de Jaime Andrés Beltrán, y lo apoyó en comunicaciones durante su campaña en 2023. Foto: Cristian Portilla

Las elecciones atípicas de alcalde en Bucaramanga dejaron este domingo 14 de diciembre como ganador a Cristian Portilla, quien es la mano derecha del exalcalde Jaime Andrés Beltrán. Obtuvo el 45,6 % de los votos, en una jornada marcada por una amplia abstención.

El nuevo mandatario (63.317 sufragios) le ganó por más de 35.000 votos a su principal contrincante, Carlos Bueno (26.208 -18.9 %), que recibió el apoyo de los partidos que hace dos años apoyaron a Beltrán y de clanes como el de Díaz Mateus. Seguido estuvo Fabián Oviedo, con 20.640 de los sufragios (14.88%), quien ya había participado en las pasadas elecciones, y Humberto Salazar, del Pacto Histórico, quien alcanzó 15.299 votos (11.03 %).

Tras conocerse los resultados, Portilla se dirigió a la carrera 25 con avenida Quebrada Seca, donde sus seguidores lo esperaban. Primero se escuchó al exalcalde Jaime Andrés Beltrán, quien aprovechó el momento para agradecer a quienes salieron a votar. “Gracias mil gracias. No quiero decir más palabras porque es la misma emoción que tienen ustedes (...). Dios es justo y hoy el pueblo nos da la razón”, indicó el político, quien aprovechó el espacio para referirse al apoyo del precandidato presidencial Abelardo de la Espriella.

Acto seguido, apareció Portilla, quien comenzó dando gracias a Uribe, a su familia, a su equipo de trabajo. A esto se sumó una serie de alusiones religiosas que incluyeron las gracias a Jesús de Nazareth, una oración que lideró el nuevo mandatario y otras metáforas relacionadas con su triunfo y la religión.

En cuanto a lo que viene para su administración, Portilla inició haciendo un llamado a los demás candidatos. “Mañana vuelve la nueva Bucaramanga que estábamos construyendo (...), quiero hacer un llamado de unidad”, ante los grandes retos de seguridad y movilidad por los que atraviesa la capital santandereana.

Sumado a esto, señaló que como primer acto de gobierno ratificará el decreto que prohíbe el consumo de drogas, así como señaló que fortalecerá el plan candado que fue estandarte de la administración de Beltrán, de quien señaló que no estará acompañándolo en su gobierno. “Jaime Andrés estará representándonos en el orden nacional en los próximos días”, añadió.

Tras confirmarse los resultados de las elecciones, tanto Carlos Bueno como Fabián Oviedo agradecieron a sus votantes y aseguraron que seguirá trabajando para que sus movimientos crezcan.

¿Por qué hubo elecciones atípicas en Bucaramanga?

En septiembre de este año, el Consejo de Estado, en segunda instancia, ratificó la anulación de la elección de Jaime Andrés Beltrán por haber incurrido en doble militancia durante la campaña electoral en 2023. El político apoyó a candidatos al concejo de Bucaramanga y a la Asamblea de Santander, que no hacían parte del partido que le dio el aval.

Aunque el mandatario indicó que intentaría volver a presentarse en las elecciones atípicas, no consiguió el aval de los partidos que lo apoyaron hace dos años, así como desistió ante los vacíos jurídicos que podría haber ante una nueva postulación, por lo que finalmente promovió la candidatura de su exsecretario privado, Cristian Portillo.