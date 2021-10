Brian José Áñez, de 14 años, fue el único sobreviviente de los siete atropellados en la madrugada del 13 de septiembre por Enrique Vives, en hechos ocurridos en la Troncal Caribe de Santa Marta, en el sector de Gaira. Las autoridades confirmaron que Vives se encontraba en estado de embriaguez y conducía con exceso de velocidad.

Tras el hecho, Brian estuvo más de dos semanas en cuidados intensivos en un hospital de Santa Marta. El joven dijo que no recuerda bien lo sucedido, estaba caminando con sus amigos por la vía luego de celebrar su cumpleaños. “Dicen que mi tía me empujó (...) Yo no me acuerdo de casi nada, nosotros veníamos caminando para salir de la vía, y ahí no me acuerdo de más”, dijo Brian José en entrevista con RCN.

Rafaella Petit es la tía de la que habla el joven. Ella estaba con él en el momento del accidente, salieron de una fiesta y se dirigían a otra para continuar con la celebración del cumpleaños de Brian cuando fueron impactados por la camioneta que conducía Enrique Vives y cuyo impacto le produjo la muerte a Rafaella.

Las demás víctimas mortales fueron identificadas como Camila Romero Troncoso, Elenoir de Jesús Romero Troncoso, Juan Diego Alzate Ordoñez, Laura Valentina de Lima Ordoñez y María Camila Martínez Mendoza. Por su parte, Brian, al salir del hospital, recibió un diploma de héroe por haber sobrevivido, aunque algunas de las heridas aún están terminando de sanar. “Estoy feliz de estar vivo”, aseguró el joven.

Liliana Fanette es la mamá de Brian y dijo que el día del accidente ella estaba desesperada buscando a su hijo, hasta que le dieron la noticia del accidente y le contaron que se lo llevaron en una ambulancia para el hospital. “Brian es un milagro, un milagro de Dios”, aseguró la madre del sobreviviente, quien se encuentra agradecida por la vida de su hijo, pese al dolor que siente por la pérdida de su hermana Rafaella. “Ella dijo que daría la vida por él (Brian) porque lo amaba”, recordó Liliana en diálogo con RCN.

Por su parte, Carlos Añez, papá de Brian, afirmó que no le guarda rencor a Enrique Vives, el empresario samario que produjo el accidente, pero que deja todo en manos de Dios y de la justicia porque no es nadie para juzgar lo sucedido. “Estoy triste, pero para adelante”, finalizó Brian.

Sobre el proceso judicial de Enrique Vives Caballero se conoce que fue trasladado Caballero a la cárcel Rodrigo de Bastidas, de Santa Marta, luego de que una jueza de control de garantías le impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario hasta que se realice el juicio que determine su presunta responsabilidad en el accidente en que murieron seis personas.

Vives debe responder por el delito de homicidio doloso porque, según la hipótesis de la Fiscalía, él conocía el sector por donde conducía, pues lo frecuentaba, habría estado consciente de los riesgos que asumía al conducir bajo los efectos del alcohol y al exceder los límites de velocidad.