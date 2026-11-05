Se trata de RE Quibdó & Chocó 2026, organizado por la Fundación Color de…

En la mañana del próximo sábado 7 de noviembre se realizará un encuentro en la Universidad Eafit de Medellín en el que se abordarán cinco temáticas neurálgicas de la reconstrucción de Chocó tras el terremoto, en el que participarán profesionales y estudiantes chocoanos residentes en Antioquia, entre los que se escogerán a 40 que recibirán la insignia “Talento Esperanza del Chocó”.

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Habrá encuentro académico en Medellín por la reconstrucción de Quibdó y Chocó

Se trata de RE Quibdó & Chocó 2026, organizado por la Fundación Color de Colombia, con el apoyo de Urbam, Centro de Estudios Urbanos y Ambientales de la Universidad EAFIT; de Codechocó, la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó, y del G8 de universidades de Medellín y su área metropolitana.

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El encuentro girará en torno a cinco ejes: el Plan Marshall y Fondo Milagro, Obras por Impuestos, Soluciones de vivienda, Gestión del riesgo y Reconstrucción y urbanismo. Además, contará con la participación de los alcaldes de Quibdó, Condoto, Bojayá, Tadó y Atrato.

También estarán panelistas expertos de las universidades Nacional de Colombia, sede Medellín; EAFIT, Pontificia Bolivariana, Universidad de Medellín, Universidad de Antioquia, Universidad EIA, la Universidad Cooperativa de Colombia y la UTCH del Chocó, del Banco de la República, sucursal Medellín, y de Codechocó.

RE Quibdó & Chocó es un encuentro académico anual (presencial) y una iniciativa de Comunidad virtual de expertos y aprendices de expertos, asistidos por inteligencia artificial, de apoyo a la reconstrucción y el desarrollo de Quibdó y Chocó, 2026-2030. Es una iniciativa hermana de RE Buenaventura, que comenzará el 14 de noviembre en la Universidad ICESI de Cali.

Los interesados pueden inscribirse en este enlace: https://forms.gle/gahouwfGkc1kUpHHA

Agenda de RE Quibdó & Chocó 2026

La conversación articula cinco dimensiones complementarias de una reconstrucción transformadora.

Los saludos de instalación los harán el decano de Finanzas, Economía y Negocios de EAFIT, César E. Tamayo, y el director académico de la UNAL sede Medellín, Guillermo Vásquez Velásquez.

El panel inaugural es “Un marco para pensar “Plan Marshall” en Chocó: de las experiencias históricas de Europa y el Valle de Tennessee (EE. UU.) a la realidad colombiana y el Fondo Milagro”, de 8:00 a.m. a 10:00 a.m., en el que participarán Carlos Esteban Posada (EAFIT), Carlos Alberto Medina-Durango (BanRepública), Andrés Felipe Bustos Isaza (Puerto Progreso) y Corando Velásquez (constructor chocoano). Además estarán Germán Lucumí (Sociedad Chocoana de Ingenieros) y Rafael Bolaños Pino (alcalde de Quibdó), y Daniel Mera Villamizar, director de la Fundación Color de Colombia, que será el moderador.

Luego, habrá cuatro paneles simultáneos en salones de 10:30 am a 12:30 pm.

II. “Obras por impuestos: retos y potencial de la meta de COP medio billón en el Chocó”.

Con Néstor Raúll Londoño (UPB), Santiago Álvarez Posada (DIAN), Leandro Pestana (Universidad Cooperativa de Colombia), Catalina Zuleta Palacio (Zeiki), Ana Milena Hinojoso (alcaldesa de Atrato, Chocó), y en la conducción de Leonardo Sánchez Garrido, de EAFIT.

III. “Soluciones de vivienda: de la urgencia de reparar, reconstruir y reubicar a la oportunidad de una política de vivienda integral en Quibdó y Chocó”.

Con Marleicy Robledo Mena (secretaria de Infraestructura, Vivienda y Movilidad del Chocó), Mónica Elizabeth Mejía Escalante (CEHAP/UNAL), John Jairo Blandón (UNAL), Carlos Alberto Vega-Posada (UdeA), Dirsa Feliciano (EIA), Corando Velásquez (constructor) y Juan Carlos Palacios (alcalde de Tadó, Chocó). Lo moderará José Camilo Córdoba, director ejecutivo de Progresa Chocó.

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IV. “Desafíos para la planificación urbana y la reconstrucción de Quibdó y Chocó”.

Con Juliana Gómez Aristizábal y Angélica Gaviria Agudelo (Urbam-EAFIT), Beatriz Elena Rave (decana de Arquitectura de UPB), Ángela Milena Alzate (UNAL) y Harol Mena M (UTCH). También participará Jorge Eliécer Córdoba (UNAL) y Gustavo Elías Hincapié Mosquera (alcalde de Condoto, Chocó).

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V. “ “”Gestión de riesgos: conociendo el Sistema de Alerta Temprana de Valle de Aburrá, pensando en Quibdó y Chocó”, sesión de 10:30 am a 12:30 pm.

Con Manuel Zuluaga (SIATA-EAFIT), Alan Rentería Asprilla (director de Codechocó), Ana Beatriz Acevedo (EAFIT), Elizabeth Arboleda (CEHAP/UNAL), Ricardo León Bonett (Universidad de Medellín) y Hailton Perea Chaverra (alcalde de Bojayá, Chocó).

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RE Quibdó & Chocó es una iniciativa que combina los roles de la academia, el periodismo y la sociedad civil organizada, de los cuales se espera independencia, y cuenta con un blog dedicado, Quibdó 2048-Chocó, en El Espectador, como canal de comunicación.

Interesados pueden escribir a: mision.tecnica@fundacioncolordecolombia.org