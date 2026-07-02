Hallan cuerpo dentro de una bolsa en Dosquebradas: ya son dos casos en 13 días

El cuerpo fue encontrado en una zona rural de Dosquebradas y volvió a encender las alarmas en el Eje Cafetero. Foto: Cortesía Henry Martínez B

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Las autoridades identificaron como Edun Anderson Londoño López, de 40 años y oriundo de Mariquita, Tolima, al hombre que fue encontrado dentro de una bolsa en la vereda Gaitán Bajo, zona rural de Dosquebradas, Risaralda. De acuerdo con la Policía Metropolitana de Pereira, la víctima presentaba más de 100 heridas ocasionadas con arma cortopunzante.

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El hallazgo fue hecho por habitantes del sector a que vieron la bolsa de la que salía un mal olor. Al llegar al sitio, uniformados confirmaron que en su interior se encontraba el cuerpo sin vida de un hombre.

Las diligencias judiciales quedaron a cargo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, mientras Medicina Legal logró establecer la identidad mediante cotejo decadactilar.

La investigación involucra a cuatro departamentos

La Policía Metropolitana de Pereira explicó que “la investigación se desarrolla de manera conjunta con autoridades de Tolima, Caldas y Quindío con el propósito de reconstruir los últimos movimientos de la víctima y establecer dónde ocurrió realmente el homicidio”.

Además, añadió que activaron “un grupo especial de investigación con Medicina Legal y la Fiscalía. Hemos establecido que la persona presenta múltiples heridas con arma cortopunzante″.

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Las autoridades agregaron que la víctima no registraba antecedentes judiciales y que, al parecer, había llegado desde otro departamento antes de ser encontrada sin vida en Dosquebradas.

Segundo caso en menos de dos semanas

Este corresponde al segundo cuerpo encontrado dentro de una bolsa en el área metropolitana de Pereira y Dosquebradas en apenas 13 días.

El anterior caso ocurrió el pasado 16 de junio, cuando las autoridades encontraron un cadáver en avanzado estado de descomposición oculto dentro de una bolsa en una cuneta de la vía El Pollo.

Las autoridades continúan recopilando pruebas para establecer las circunstancias del homicidio, identificar a los responsables, así como se indaga si hay relación entre los dos casos.