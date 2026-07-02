Perro rescatado murió tras un ataque a tiros en Manizales; su dueño terminó herido

Imagen de referencia. La Unidad de Protección Animal de Manizales rechazó la muerte del perro y anunció que acompañará la investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el caso. Foto: EFE - JORGE ABREGO

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un perro rescatado, rehabilitado y entregado en adopción por la Unidad de Protección Animal (UPA) de Manizales murió tras recibir un disparo en zona rural de la ciudad. En el mismo hecho, el dueño del animal también resultó herido por una bala en una pierna, luego de intentar enfrentar al presunto agresor.

Lea: Revolcón en la alcaldía de Cali: estos son los siete secretarios que entran y salen

Los hechos ocurrieron en la antigua vía hacia Chinchiná. De acuerdo con la información preliminar, un hombre que transitaba por el sector aseguró que el perro, llamado Oro, se le abalanzó con la intención de morderlo, por lo que desenfundó un arma de fuego y le disparó. El impacto ocasionó la muerte inmediata del animal.

El dueño del perro también resultó herido

Según la información entregada por las autoridades, tras la muerte de la mascota, el propietario reaccionó y tomó un machete para enfrentar al hombre que había disparado. En ese momento, el presunto agresor volvió a accionar el arma de fuego y le causó una herida en una de sus piernas.

Tras el llamado de la comunidad, uniformados de la Policía llegaron al lugar y capturaron al hombre, quien es un oficial retirado del Ejército y tendría permiso para portar el arma. Sin embargo, quedó en libertad mientras avanzan las investigaciones para establecer si actuó en legítima defensa o si deberá responder penalmente por lo ocurrido.

Rechazo de lo ocurrido

La Secretaría de Medio Ambiente de Manizales informó que, tras conocer el caso, activó la ruta de atención por presunto maltrato animal junto con la Policía y la Fiscalía. Además, anunció que se practicará la necropsia a Oro para apoyar la investigación y establecer si hay lugar a la aplicación de la Ley Ángel, que endureció las sanciones por delitos contra los animales.

La secretaria de Medio Ambiente, Jessica Quiroz, rechazó lo sucedido y aseguró que “ninguna circunstancia justifica actos de violencia contra los animales”. La UPA lamentó la muerte del Oro, recordando que había sido rescatado, rehabilitado y entregado en adopción como parte de sus programas de protección y bienestar animal.

Le puede interesar: El tren que recorrerá el Caribe llevando arte a niños y niñas

Tras el caso, la Alcaldía de Manizales reiteró el llamado a los propietarios de animales de compañía a cumplir las normas de tenencia responsable, entre ellas el uso de traílla y demás elementos de control cuando sean necesarios, con el fin de prevenir situaciones que puedan poner en riesgo tanto a las personas como a los animales.