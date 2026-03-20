En Pereira hallaron muerta una bebé recién nacida con heridas de arma cortopunzante

Imagen de referencia. Las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita capturar a los responsables del homicidio de una bebé recién nacida en Pereira. Foto: Pixabay

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Las autoridades de Pereira confirmaron que la bebé recién nacida hallada sin vida en el barrio Bello Horizonte, en la comuna Cuba, fue víctima de homicidio. El dictamen preliminar de Medicina Legal estableció que la menor nació con vida y presentaba tres heridas ocasionadas con arma cortopunzante: en la espalda, la cabeza y el cuello.

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El cuerpo fue descubierto por un reciclador que recorría el sector y notó algo inusual entre los desechos. Al revisar, encontró a la menor envuelta en ropa y telas dentro de una bolsa plástica.

Cuando llegó la Policía, comprobaron que la niña no tenía signos vitales y que su cordón umbilical seguía intacto. Los análisis forenses confirmaron que presentaba apenas unas pocas horas de nacida al momento de su muerte.

El coronel Óscar Ochoa, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, expresó la indignación de la institución ante los hallazgos y detalló las acciones que adelanta el Bloque de Búsqueda para dar con los responsables.

“Ya pedimos todos los listados de las mamás gestantes de todo el sistema de salud del área metropolitana y del departamento de Risaralda, que estén dentro de las 36 semanas a las 39, para que podamos identificar quiénes estaban próximas a tener la bebé y que no se haya presentado”, explicó el oficial.

Entre las acciones del operativo también está el análisis de imágenes de cámaras de seguridad instaladas en el barrio y zonas cercanas, y visitas casa a casa para recoger testimonios de vecinos que puedan haber notado algo fuera de lo común en las horas previas al hallazgo.

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El proceso forense no concluye en Pereira. El cuerpo de la menor será enviado a Bogotá, donde especialistas practicarán exámenes de mayor complejidad para determinar con exactitud cuánto tiempo vivió la bebé tras su nacimiento y si hubo factores adicionales que incidieron en su muerte.

Ante la indignación que el caso generó en la ciudad, las autoridades fortalecieron la investigación y anunciaron una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien aporte información que permita identificar y capturar a los responsables. Quienes tengan datos pueden comunicarse a la línea 123, donde se garantiza reserva absoluta.