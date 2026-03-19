Las preguntas que deja el asesinato del perro ‘Lombi’ en Santa Marta, ¿crueldad o defensa?

Lombi, el cachorro de un año y cinco meses cuya muerte desató indignación en Santa Marta. Su caso hoy es investigado por la Fiscalía en medio de versiones contrapuestas sobre lo ocurrido. Foto: Hellen Lara

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Un perro muerto de forma violenta, dos mujeres lesionadas y un hombre capturado en flagrancia es el resultado de un hecho ocurrido en el barrio Villas de Alejandría, en Santa Marta, que hoy está en manos de la Fiscalía.

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La muerte de “Lombi”, un cachorro de raza French Poodle y con apenas un año y cinco meses, desató indignación en la ciudad y abrió un proceso marcado por versiones contrapuestas que deberán ser aclaradas por las autoridades.

En la vivienda de la familia, donde aún permanecen cuatro perros, la ausencia de Lombi es evidente. Ciliana Cohen, de 60 años, quien se identifica como su abuela, entregó su testimonio y mostró las lesiones que —según afirma— dejó el hecho.

“Fue un acto cruel”

Aun con secuelas visibles en el rostro, sostiene que lo ocurrido fue intencional. “Era un miembro más de la familia”, dice. Según su relato, los animales estaban afuera de la vivienda cuando comenzaron a ladrar al ver a un hombre que pasaba por el sector.

“Nosotras sacamos a los perros como siempre, a hacer sus necesidades. Estábamos ahí, pendientes, alejándolos para que no pasara nada”, afirma la mujer, quien insiste en que no son animales agresivos. “Es una raza indefensa, no hace daño. No entiendo por qué reaccionó así”, agrega.

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De acuerdo con su versión, el hombre lanzó una piedra directamente contra el cachorro. “Él dijo que los iba a matar. Después tiró la piedra y le pegó en la cabeza. Lo mató de inmediato”, relata.

La mujer asegura que, al ver lo ocurrido, intentó impedir que se retirara del lugar. “Corrí para que no huyera. Le dijimos que esperara a las autoridades y ahí nos agredió. Primero me golpeó a mí, me partió la boca y me afectó el pómulo. También me raspé al caer, y luego golpeó a mi hija”, sostiene.

Las lesiones fueron valoradas por Medicina Legal y hacen parte de la denuncia penal. La familia, que afirma llevar más de 20 años en el sector, exige que el proceso avance con rapidez. “Que pague por lo que hizo. Exigimos celeridad y que no quede impune”, señala.

“Fue en medio del miedo”

La esposa de Rubén Martínez Fonseca, ingeniero de sistemas de 26 años, ofrece una versión distinta. En diálogo con este medio, aseguró que su pareja salió a comprar cuando fue rodeado por varios perros en la vía.

“Se sintió acorralado. Primero intentó defenderse con patadas, pero los perros se le venían encima”, explica. Según su relato, en medio de la situación lanzó una piedra para ahuyentarlos. “Fue en defensa. Estaba en pánico. Nunca quiso hacer daño”, afirma.

Reconoce, sin embargo, que el impacto fue contundente. “La piedra golpeó a uno en la cabeza y le causó la muerte de inmediato”, dice.

La mujer insiste en que su pareja no es una persona agresiva. “Es profesional, trabajador, nunca ha tenido problemas con nadie”, asegura, al tiempo que menciona que tiene una discapacidad en una de sus manos.

Sobre las agresiones denunciadas por la familia, sostiene que no ocurrieron como se ha señalado. “Hubo un momento de tensión, un forcejeo, pero no una agresión como tal”, afirma.

Añade que, tras la captura, han recibido amenazas. “Tenemos miedo. Me tocó irme a donde una amiga”, dice. También hizo un llamado a la calma: “Esperamos que la justicia actúe y esclarezca lo ocurrido”.

Captura y postura de la Alcaldía

Tras lo ocurrido, la Policía Metropolitana de Santa Marta realizó la captura en flagrancia de Martínez Fonseca, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. El procedimiento, según la Alcaldía, se dio en articulación con las autoridades y permitió avanzar en la recolección de material probatorio entregado al grupo Gelma.

El secretario de Gobierno, Camilo George, confirmó la actuación institucional. “Gracias a la rápida reacción de la Policía, este sujeto fue capturado en flagrancia y dejado a disposición de la Fiscalía para avanzar en su judicialización”, indicó.

El funcionario agregó que desde la administración se solicitó medida de aseguramiento intramural. “Confiamos en el actuar de la justicia, rechazamos estos hechos y reiteramos que no vamos a tolerar ningún tipo de maltrato animal”, señaló.

Política de “cero tolerancia” y Ley Ángel

Desde la administración del alcalde Carlos Pinedo Cuello se reiteró la política de “cero tolerancia” frente al maltrato animal. El Distrito destacó que ha adelantado más de 16.000 esterilizaciones en los últimos dos años y puso en funcionamiento el primer Centro de Bienestar Animal en la ciudad.

No obstante, reconoció que hechos como el de “Lombi” evidencian que el problema persiste. Por ello, instó a que el caso sea evaluado bajo la Ley Ángel, que contempla sanciones más severas para quienes incurran en este tipo de conductas.

Con un capturado, dos versiones enfrentadas y una comunidad impactada por lo ocurrido, será la Fiscalía la que determine qué sucedió realmente en Villas de Alejandría y si este caso configura un delito de maltrato animal.

Mientras tanto, la familia de “Lombi” insiste en justicia y rapidez en el proceso. La defensa, por su parte, pide calma y garantías. En medio de ambas posturas, el caso sigue abierto, a la espera de una decisión que permita establecer responsabilidades.