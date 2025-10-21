Emergencias en Medellín por lluvias: tras inundaciones hay un desaparecido

Bomberos de Medellín buscan a un motociclista que fue arrastrado por la corriente durante el aguacero que dejó afectaciones en varios sectores de la ciudad. Foto: Archivo Particular

Las fuertes lluvias que se registraron en la noche del lunes 20 de octubre en Medellín provocaron emergencias por inundaciones, deslizamientos, el reporte de un motociclista desaparecido y de una vivienda colapsada.

El alcalde Federico Gutiérrez reportó que los sectores más afectados fueron las comunas Belén, San Javier, Laureles-Estadio y Robledo, además del corregimiento de Altavista.

Por un lado, en el barrio Naranjal y en sectores de Belén se desbordaron quebradas y hubo afectaciones viales por las inundaciones. Además, los Bomberos de Medellín adelantan la búsqueda de un motociclista que fue arrastrado por la corriente.

En Altavista, se desbordó la quebrada Mano de Dios y la quebrada La Buga se creció. Según el alcalde, las obras hidráulicas realizadas en los últimos meses evitaron una emergencia mayor.

En Robledo, un deslizamiento en el sector Olaya Herrera provocó el colapso total de una vivienda de madera. Afortunadamente no se registraron heridos y la familia afectada recibe acompañamiento del equipo social del Distrito.

Otros sectores como la Avenida 80, La Floresta y Suramericana también reportaron inundaciones en vías de alto tráfico. Las autoridades confirmaron que los organismos de socorro han brindado una respuesta inmediata, mientras tanto, Emvarias, la empresa de aseo de la ciudad, trabaja en la limpieza de los puntos críticos para restablecer la movilidad.

Por su parte, El Departamento Administrativo De Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD), el Cuerpo Oficial de Bomberos y demás dependencias del Distrito permanecen en alerta y mantienen los monitoreos ante posibles nuevas emergencias por las lluvias.

Los organismos de socorro continúan con la verificación de riesgos y evaluación de daños, además de los equipos técnicos que permanecen en campo para atender cualquier eventualidad.