Joven devolvió $30 millones que encontró en centro comercial de Montería

Un acto de honestidad se registró en Montería. Un joven contador que encontró $30 millones dentro de un sobre abandonado en un centro comercial, lo resguardó y lo entregó a sus dueños. Pese a que no esperaba nada a cambio, la alcaldía le ofreció un puesto de trabajo.

El protagonista de la historia es el contador Carlos Elías López, quien señaló que llegó al centro comercial “y me encontré cierta cantidad de dinero... eran 30 (millones). Yo salí a la búsqueda para encontrar quién era el dueño, pero de igual forma, cuando uno se encuentra un dinero, aparece dueño por todo lado. Por eso decidí resguardarlo”.

El joven decidió ir hasta el comando de la Policía Metropolitana de Montería, donde explicó lo que había ocurrido. Al respecto, el coronel Héctor Ruiz, comandante de la ciudad, indicó que “Carlos nos cuenta su historia y en un inicio le dijimos que explicara lo que había ocurrido y es así como logramos encontrar y contactar a los dueños reales del dinero”.

Las personas que perdieron el dinero fueron Luis y Martha Peralta, quienes había ingresado a un banco dentro del centro comercial para retirar un CDT, pero quienes habían olvidado el sobre en el lugar.

Sobre lo ocurrido, Martha indicó que siempre tuvo la fe que iban a devolver el dinero. “Le damos gracias a Carlos y le damos gracias a Dios porque hubiera aparecido”. A la par, Carlos resaltó que siempre pensó en devolver el sobre que encontró porque “pienso que el karma existe”.

Por el acto de buena voluntad y teniendo en cuenta que López no tenía trabajo, el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén, indicó que le ofrecería un puesto dentro de la Secretaría de Hacienda. “Así como cuidó los $30 millones de don Luis y doña Martha, va a cuidar el dinero de los monterianos”.

Junto a esto, el mandatario resaltó que “Carlos nos demuestra que la grandeza de Montería está en su gente. No importa cuán dura sea tu situación, cuando actúas con valores, siembras confianza y nos haces sentir orgullosos. A ti y a todos los monterianos que creen en hacer lo correcto, ¡gracias de corazón!”