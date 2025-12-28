Sujeto con un cuchillo hirió a seis personas en reunión familiar en Medellín

El hecho se presentó en el barrio Santa Margarita. Foto: Alcaldía de Medellín

Al menos seis personas que se encontraba en medio de una reunión familiar en el barrio Santa Margarita, ubicado en la comuna 7 (Robledo), terminaron heridas por un sujeto que ingresó, en aparente estado de embriaguez y con un cuchillo, a una reunión familiar que se realizaba en el lugar.

Según explicó el brigadier general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, el atacante ingresó a la fuerza a la vivienda en la que se celebraba un cumpleaños y sostuvo una discusión con los asistentes.

Posteriormente, sacó el cuchillo y comenzó a atacar indiscriminadamente a quienes estaban en el lugar, por lo que los vecinos dieron aviso a las autoridades. La emergencia fue atendida por uniformados del cuadrante, quienes además de evitar que el sujeto hiriera a más personas, realizaron la captura en flagrancia.

Entre las personas heridas se encuentra cinco hombres y una mujer sobre los 30 años. Todos fueron trasladados a centros asistenciales con múltiples heridas en rostro, cuello y extremidades. Entre los más graves está un adulto de 78 años, aunque está fuera de peligro.

Adicionalmente, las autoridades confirmaron que el sujeto fue puesto a disposición de la Fiscalía que lo imputará por lesiones personales e intento de homicidio.

“Este caso no es un hecho aislado. Solo durante la noche del 24 de diciembre, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá atendió más de 1.600 llamadas relacionadas con riñas, con intolerancia social, con violencia intrafamiliar”, dijo Castaño.

Sumado a esto, el uniformado resaltó que en Navidad cuatro personas fueron asesinadas en riñas con armas blancas, mientras que a lo largo del año se presentaron 105 casos, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a moderar el consumo de alcohol, optar por el diálogo para resolver conflictos y a respetar la vida.

“Ninguna discusión, ningún exceso, ninguna diferencia justifica la violencia y mucho menos la pérdida de una vida humana”, agregó el comandante.