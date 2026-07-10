Hallaron muerto a neerlandés en una finca de Minca, en Santa Marta

Imagen de referencia. El extranjero de 56 años fue encontrado muerto en una finca del corregimiento de Minca. Foto: cortesía

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Las autoridades investigan las causas de la muerte de un neerlandés que había hecho de Minca su lugar de residencia. Se trata de Theodorus Ludovicus Johannes Mul, de 56 años, quien se encargaba de la administración de un hostal de turismo ecológico en la región.

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Tras conocerse la situación, unidades de la Policía Metropolitana de Santa Marta acudieron al lugar para verificar la información y asegurar la escena mientras se activaban los protocolos judiciales.

Posteriormente, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación realizaron la inspección técnica del sitio, adelantaron el levantamiento del cuerpo y lo trasladaron a las instalaciones de Medicina Legal, donde serán practicados los exámenes forenses correspondientes.

“Llegamos en atención a la llamada de la comunidad y se confirmó el hallazgo de un ciudadano extranjero en una finca en Minca. Las causas de su muerte son materia de investigación”, indicó la Policía Metropolitana de Santa Marta.

La causa de la muerte sigue bajo investigación

De manera preliminar, se investiga si una presunta sobredosis sería la causa de la muerte. Sin embargo, esa versión no ha sido confirmada oficialmente y hace parte de las líneas de investigación.

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Serán los resultados del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses los que permitan establecer con precisión la causa del fallecimiento y determinar si existió algún otro factor relacionado con la muerte del ciudadano europeo.

Había hecho de Minca su nuevo hogar

De acuerdo con información conocida por este medio, Theodorus Ludovicus Johannes Mul se había establecido desde hacía varios años en Minca, atraído por la riqueza natural de la Sierra Nevada, la tranquilidad del corregimiento y el potencial turístico de la zona.

Quienes lo conocieron aseguran que desarrollaba actividades relacionadas con el turismo y que era una persona conocida entre residentes y visitantes, por lo que la noticia de su muerte causó sorpresa entre quienes compartían con él en el corregimiento.

Esperan el dictamen forense

Por ahora, la Fiscalía continúa recopilando información para reconstruir las últimas horas de vida del ciudadano neerlandés y esclarecer lo sucedido.