Encontraron en tres municipios de Antioquia a tres hombres que desaparecieron en Itagüí

Imagen de referencia. Los tres hombres fueron asesinados con tiros de gracia. Foto: API

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Las autoridades están investigando un macabro crimen que se registró en Antioquia. Tres hombres —un hombre, su hijo y una persona cercana— desaparecieron a mediados de la semana pasada, luego de que salieron del barrio Simón Bolívar, en Itagüí, a concretar un negocio en Santa Fe de Antioquia. Sus restos fueron encontrados en los últimos días en tres municipios del departamento.

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Según la Policía de Antioquia, la desaparición se dio sobre las 6:00 a. m. del pasado primero de julio, sobre la vía Medellín-Santa Fe. Los tres sujetos iban en un carro Renault Logan cuando sujetos armados los interceptaron y los llevaron a un sitio desconocido.

En medio de la incertidumbre de las familias, un día después comenzaron a aparecer sus cuerpos. Primero fue el de Elkin de Jesús Mena Rúa, de 62 años, quien apareció en la vereda La Urquita, en zona rural de Medellín, con cinco disparos en la cabeza.

Según el reporte policial, el hombre habría sido llevado vivo a la zona y asesinado a quemarropa en esta zona boscosa de la capital antioqueña.

El segundo cuerpo fue hallado sobre la vía Medellín-San Pedro de los Milagros, a 25 minutos del casco urbano de este último municipio. Se trató del hijo de Mena Rúa, es decir, Didier Esneíder Mena Calle, de 36 años, quien tenía dos impactos de bala en la cabeza.

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El último cuerpo fue encontrado en la vereda San José de Belmira. En el municipio fue hallado el vehículo en el que fueron vistos por última vez los tres hombres y, en el puesto del conductor, el cuerpo de Mauricio Fernando Estrada Gutiérrez, de 36 años, quien tenía una herida de arma de fuego en la cabeza.

Sobre los hechos, las autoridades indicaron que por el momento no se manejan hipótesis, aunque se investiga si el caso estaría relacionado con un ajuste de cuentas dentro de estructuras criminales.

“Este hecho ocurre en un contexto de persistencia del control social ejercido por actores armados ilegales y de disputas por el control de economías ilícitas y corredores estratégicos, factores que mantienen en alto riesgo a la población civil”, indicó Indepaz, que advirtió que esta sería la masacre número 70 que ellos han registrado este año.

Adicionalmente, se conoció que Mauricio Fernando tenía antecedentes por concierto para delinquir, mientras que Elkin de Jesús por tráfico de estupefacientes y falsedad en documento público.