Piden justicia en caso de comerciante asesinado en Halloween en Yopal

Un doble drama sufre la familia del comerciante Harold Sierra Peñate tras su asesinato, en Yopal, pues denuncian que, a una semana del crimen, las autoridades no han sido contundentes en capturar a los responsables, pese a que varios ya habrían sido identificados.

El hecho se registró en la madrugada del pasado 2 de noviembre. Sierra Peñate se encontraba saliendo con su esposa de una reconocida discoteca, en el segundo piso de un centro comercial, cuando desconocidos se les acercaron y comenzaron a preguntarles si querían o vendían drogas.

Él “les dice que no, que él no es un drogadicto. Mi papá simplemente sigue bajando las escaleras porque no hace nada más, de hecho, en las cámaras debe estar todo esto. Ya ahí comienzan ellos porque obviamente estaban drogados y borrachos. Ellos estaban dentro de plaza Juárez, al igual que mis papás”, aseguró a Caracol Radio Sharon Sierra, hija del comerciante.

La agresión quedó registrada en diferentes videos que han sido difundidos en redes sociales y en los que se ve a los sujetos provocar al comerciante, así como, en un momento, por lo menos siete sujetos lo golpean al tiempo.

Luego de esto, según indicó la Policía del Casanare, recibieron una llamada por “un caso de intolerancia social”, del que Sierra Peñate resulta gravemente herido, por lo que tuvo que ser trasladado a un centro asistencial, donde horas más tarde falleció, luego de que se determinó su muerte cerebral.

“Mi papá ya estaba muy golpeado, con una hemorragia cerebral, y la ambulancia se demoró cerca de 20 minutos en llegar”, añadió Sharon, quien aseguró que ninguna persona lo auxilió, ni el guardia de seguridad del centro comercial.

Además de esto, advirtió que pese a que el hecho se registró el fin de semana pasado, hasta el viernes no habían tenido comunicación con las autoridades, ni conocían de acciones para capturar a una de las personas que ya habría sido identificada.

“Lo único que sentimos es que los están encubriendo, que no nos están apoyando, que todo el mundo no es bueno. La gente en redes sí está del lado de nosotras, pero nosotras por parte de las entidades no sentimos el apoyo de nada”, dijo Sharon.

En respuesta, José Andrés Rodríguez, secretario de Gobierno de Yopal, aseguró que ya una persona se entregó y se tienen identificadas a seis más en contra de las cuales ya se solicitaron órdenes de captura.

Por lo pronto la familia espera que se haga justicia tras la brutal golpiza que terminó con la muerte del reconocido comerciante, de 52 años, que era oriundo de Sincelejo.