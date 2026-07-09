Extienden los horarios de la rumba en Santa Marta: estas son las nuevas condiciones

Imagen de referencia. Bares y restaurantes de Santa Marta podrán operar hasta las 4:00 a.m. los fines de semana durante los próximos tres meses. Foto: Instagram: @incognito_cluboficial

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La administración distrital de Santa Marta, encabezada por el alcalde Carlos Pinedo Cuello, autorizó una prueba piloto de la extensión de los horarios de funcionamiento de bares, discotecas, restaurantes y demás negocios dedicados al expendio y consumo de bebidas alcohólicas.

La decisión se dio después de una mesa de diálogo entre la alcaldía y representantes de los comerciantes. Esta prueba, consignada en el Decreto 260 de 2026, tendrá una duración inicial de tres meses, en los que las autoridades analizarán su efecto sobre la economía, el turismo, la seguridad y la convivencia ciudadana.

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De esta manera, los establecimientos autorizados podrán abrir sus puertas los lunes, martes y miércoles, incluidos los festivos que caigan en esos días, desde las 10:00 a.m. hasta las 2:00 a.m., y los jueves, viernes, sábados y domingos, así como las vísperas de festivos; el horario se extenderá hasta las 4:00 a.m.

Cabe recordar que este plan piloto abarcará la Fiesta del Mar 2026, una de las celebraciones más importantes de la ciudad, que se desarrollará del 23 al 29 de julio de 2026 como parte de la conmemoración de los 501 años de la Perla de América.

Fidel Mozo, presidente de la Asociación de Comerciantes Nocturnos, explicó la decisión, celebrada por el sector del comercio de la ciudad: “fue una lucha que comenzó desde la pandemia. Fuimos uno de los primeros sectores en cerrar y de los últimos en volver a operar. Durante varios años tocamos puertas buscando que se entendiera la importancia del comercio nocturno para la economía de Santa Marta”.

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La Alcaldía Distrital advirtió que la ampliación de horarios no exonera a los comerciantes del cumplimiento de las normas relacionadas con el uso del suelo, el control del ruido, las condiciones sanitarias, la protección ambiental y la seguridad, y los establecimientos que incumplan estas disposiciones se enfrentarán a sanciones.

Además, para hacer seguimiento a la medida, la Policía Metropolitana de Santa Marta, la Secretaría de Gobierno Distrital, la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana y las Inspecciones de Policía realizarán operativos permanentes de inspección durante los tres meses que dure la prueba. Una vez se cumpla este periodo de tiempo, la administración distrital evaluará los resultados para decidir si mantiene la medida, la modifica o retorna a los horarios anteriores.