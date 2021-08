Hasta roedores encontró la Contraloría en inspección al PAE en el país

El panorama del Programa de Alimentación Escolar, PAE, no es nada alentador en el país. Durante las visitas que ha realizado la Contraloría General de la Nación en los diferentes departamentos de Colombia se han encontrado varias irregularidades que van desde fallas en electrodomésticos hasta el abandono de los lugares donde se cocina la alimentación de los niños y niñas.

Desde el 23 de agosto la Contraloría inició su recorrido por las diferentes ciudades del país para verificar el cumplimiento del PAE. Lo que ha dado a conocer la entidad es que hay ciertas ciudades que efectivamente están cumpliendo con las condiciones para la entrega y preparación de los alimentos, pero hay otras que presentan irregularidades.

Actualmente la Contraloría adelanta 153 procesos de responsabilidad fiscal por más de $47 mil millones, por irregularidades con este programa, que históricamente ha presentado falencias que afectan finalmente a los niños y niñas del país, quienes no reciben las porciones de comida establecidas, los platos no cuentan con las proteínas establecidas, o porque se conocen los sobrecostos en los contratos.

La situación en la costa colombiana

En Santa Marta, se evidenciaron retrasos en entregas de raciones para preparar en casa de más de 20 días y desabastecimiento de productos como azúcares, cereales y grasas. “Estamos visitando los centros de acopio desde donde se hace la distribución a más de 48.000 niños beneficiarios en Santa Marta con las raciones para preparar en casa y evidenciando retrasos e irregularidades” afirmó Vanessa Varón, directora de planeación.

Otra situación preocupante en esta ciudad es que en la Institución Educativa Distrital Rodrigo Bastidas se encontraron roedores, insectos y comidas en descomposición en las zonas de comedor y cafetería. La Contraloría hizo una llamado a las autoridades para revisar esta situación.

Las irregularidades también se evidenciaron en Bosconia, Cesar, donde el municipio firmó uno de sus contratos del PAE hasta mayo, cuando la jornada escolar comenzó a finales de enero. “A hoy que estamos en agosto, únicamente, estos más de 1.100 niños tienen solamente dos raciones recibidas”, sostuvo Jehan Alí, contralora delegada del sector trabajo.

En Cartagena se evidenció una situación preocupante, pues Rafael Morales, el contralor delegado, informó que en la Institución Las Gaviotas, se encontró un mango en mal estado y que no cuenta con la porción reglamentaria que debería ser de 100 gramos. Así como esta fruta, hay otros alimentos que no cumplen con el gramaje de la dieta alimenticia.

En el recorrido de la Contraloría por el Atlántico se encontró que el menaje de las cocinas en colegios de Soledad y Barranquilla llevan tiempo sin ser utilizados. Hay neveras y congeladores que presentan fallas al ser reconectados. Estas situaciones afectan el suministro de alimentos a niños y jóvenes por lo que se alertó a las autoridades para que den solución a estas problemáticas de manera rápida y oportuna. Cabe resaltar que en algunos municipios de Soledad sí están cumpliendo con la entrega de los paquetes nutricionales.

Las irregularidades en el occidente

“El PAE en el departamento del Quindío está suspendido hasta el 11 de octubre, desde el 1 de agosto, puesto que la licitación se encuentra en proceso. Esto no ocurre en Armenia puesto que es una entidad certificada en educación y por lo tanto su contratación es independiente del departamento”, indicó la contralora delegada, Lina María Aldana. También se emitió una segunda alarma de este departamento en relación al PAE, la Unidad de Alimentos para Aprender, adscrita al Ministerio de Educación no ha girado los recursos, esto podría retrasar los procesos de contratación.

El panorama en el sur del país

En Huila, el contralor delegado del sector agropecuario sostuvo que “en la Institución Misael Pastrana Borrero estudian cerca de 1.300 estudiantes, más otros mil de otras sedes. Es indispensable que la alcaldía y la gobernación no solamente revisen que los alimentos estén llegando sino que las instalaciones permitan la preparación y manipulación de alimentos. En esta institución no están las condiciones, no se han hecho las inversiones y nos encontramos con que además han sido robados en múltiples ocasiones”.

Por su parte, en el Guaviare se encontraron tres irregularidades. Lo primero es que el departamento no se encuentra preparado para la entrega de las raciones calientes en los colegios. “Si bien hemos encontrado avances en la infraestructura de las cocinas y los comedores, no hay un adelanto importante porque no se encuentran completos los menajes completos para la entrega de la comida caliente a los niños, ni los refrigeradores que se deben encontrar a 220 puedan utilizarse porque toda la energía de los colegios es a 110”, manifestó el contralor delegado, Juan Carlos Gualdrón.

En Mocoa, capital de Putumayo, se encontró que el servicio de alimentación del PAE no se prestó en el primer semestre de 2021. También, en la visita que se realizó a la bodega del PAE mayoritario del Putumayo, se encontró que estaba desabastecida. Solo hay arveja y panela, faltan los demás elementos de la ración. Mientras tanto, en la Institución Educativa Ciudad de Asís, en Puerto Asís se observó que ya se encuentran los estudiantes en presencialidad y aún así los alimentos se siguen brindando con raciones para preparar en casa.

Las raciones del PAE en Cauca solo se comenzaron a entregar las raciones de los alimentos hasta mayo. Los primeros 4 meses del año no se prestó el servicio a niños y jóvenes de la región. Por esto la Contraloría manifestó que “la situación evidenciada en Popayán representa un claro incumplimiento a los lineamientos del PAE que indican que el servicio se debe prestar desde el primer día calendario”.

El PAE en el oriente de Colombia

Según la información que suministró el contralor que está haciendo seguimiento en Yopal, a la fecha no hay garantía para la operación del PAE a partir del 27 de agosto debido a la finalización del contrato con el operador. Esto podría afectar a 13.000 niños del municipio quienes se podrían quedar sin alimentación por 15 días.

En Norte de Santander las raciones se están entregando de acuerdo a las minutas. Sin embargo, la Contraloría hizo un llamado para que se mejore la planeación para la distribución y entrega de los alimentos. “Hacemos un llamado de atención para que la planeación se dé de mejor forma, las instalaciones sean las propicias y los comedores y cocinas estén preparadas” dijo el contralor Gabriel Romero, desde el departamento.

“Tras visita a 12 colegios, dos bodegas y 5 municipios en Casanare, se encontró que la infraestructura para la preparación de alimentos calientes en el departamento es deficiente”, informó la Contraloría.