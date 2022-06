¿Hay restricción de parrillero en Cali, Medellín y mas ciudades por elecciones?

Parrillero en moto durante elecciones presidenciales. Foto: Óscar Pérez

Colombia está lista para elegir a su próximo presidente. En el marco de la jornada electoral, que se llevará a cabo el próximo 19 de junio, algunas administraciones han adoptado la restricción del parrillero en moto. Conozca cuáles son algunas de las ciudades.

Cali, Valle del Cauca

En la capital del Valle del Cauca se mantiene la prohibición del parrillero hombre mayor de 14 años, que rige desde enero de este año, tras un decreto firmado por la Alcaldía de Cali. “Es un acuerdo entre ciudadanos. El parrillero hombre no lo podemos tener en este instante. Es una circunstancia que agravaría nuestras percepciones y objetividad de inseguridad. Debemos mantenernos en la línea”, expuso Ospina cuando se prohibió el parrillero en Bogotá hacia el mes de abril.

Montería, Córdoba

El decreto 0341 del 15 de junio de 2022 que contempla la ley seca en la capital de Córdoba también prohíbe la circulación de motocicletas con acompañante desde las 6:00 p.m. del domingo 19 de junio hasta las 4:00 a.m. del lunes 20 de junio.

Yopal, Casanare

En la capital de Casanare también regirá esta medida. El decreto 219 de 2022 ordenó restringir el parrillero en moto durante dos jornadas: desde las 6:00 p.m. del sábado hasta las 5:00 a.m. del domingo; y desde las 6:00 p.m. del domingo hasta las 5:00 a.m. del lunes.

Dosquebradas, Risaralda

La administración municipal restringió el parrillero hombre mayor de 14 años desde las 4:00 p.m. del sábado 18 de junio hasta las 6:00 a.m. del lunes 19 de junio.

Duitama, Boyacá

A través del decreto 493 de 2022, la Alcaldía de Duitama decidió prohibir temporalmente la circulación de motocicletas con acompañante desde las 6:00 a.m. del sábado 18 de junio, hasta las 6:00 a.m. del lunes 20 de junio. También habrá toque de queda desde las 6:00 p.m. del domingo hasta las 6:00 a.m. del lunes.