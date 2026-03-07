¿Dónde hay toque de queda por las elecciones de este 8 de marzo?

Se preparan las urnas para las elecciones de este 8 de marzo. Foto: El Espectador

Para este domingo 8 de marzo se tienen previstas las elecciones de Congreso y consultas presidenciales en el país. Para ello, las alcaldías tienen la posibilidad de establecer medidas extraordinarias como la Ley Seca, cierre de fronteras y toques de queda.

Para las elecciones, el Gobierno Nacional establece las condiciones de seguridad tanto para los candidatos como a la ciudadanía para garantizar la transparencia de las elecciones.

Adicionalmente, las alcaldías y gobernaciones pueden decretar una serie de restricciones que incluyen la Ley Seca, prohibición del porte de armas, restricciones de tránsito vehicular y de transporte fluvial, así como el toque de queda.

Para esta ocasión en ciudades principales como Bogotá, Cali, Barranquilla, Medellín y Bucaramanga se aplicará la Ley Seca, que se aplicará entre las 6:00 p.m. de este sábado 7 de marzo y el mediodía del 9 de marzo, aunque no se establecieron toques de queda.

Pese a ello, en municipios como Sogamoso, en Boyacá, y Florencia, en Caquetá, sí se establecieron toques de queda bajo las siguientes condiciones.

Toque de queda en Sogamoso

La alcaldesa Ingrith Rocío Bernal Mejía estableció restricciones en la movilidad para menores de edad entre las 8:00 p.m. y las 5:00 a.m. del día siguiente. Es decir que aplicará el sábado 7 y el domingo 8 de marzo.

Adicionalmente, se estableció la ley seca entre las 6:00 p.m. de este sábado y las 6:00 a.m. del lunes 9 de marzo.

Toque de queda en Florencia

En el caso de la capital de Caquetá, tras consejo de seguridad se estableció que se aplicará el toque de queda desde las 11:00 p.m. de este sábado hasta las 5:00 a.m. del domingo. De igual forma, se aplicará el toque de queda de 6:00 p.m. hasta el mediodía del lunes 9 de marzo.

A esto, se suma el despliegue de 1.095 uniformados de la Policía para garantizar la seguridad de los 32 puestos urbanos de votación y los 19 que se establecieron en las zonas rurales.

Adicionalmente, durante las elecciones de este domingo, en todo el país, no se podrá hacer propaganda electoral, ni desfiles ni manifestaciones de carácter político en espacios públicos o cerrados.