Niño de cuatro años murió ahogado al caer en una lavadora en Bello, Antioquía

Un niño de cuatro años murió tras caer accidentalmente en una lavadora con agua dentro de su vivienda en Bello, Antioquia, el pasado jueves 5 de marzo, en hechos que son materia de investigación de las autoridades.

El menor de edad fue trasladado de urgencia al Hospital Marco Fidel Suárez, en la sede de Niquía, luego de que su madre lo sacara del electrodoméstico y lo llevara en un vehículo particular con ayuda de sus vecinos. Sin embargo, al llegar al lugar llegó sin signos vitales.

Según los reportes de las autoridades, el hecho ocurrió hacia las 10:30 de la mañana en una vivienda ubicada en el barrio Las Vegas, donde la madre del menor trabajaba en un taller de confecciones, que funcionaba dentro de la casa.

¡Cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo con la versión entregada por la madre a las autoridades, esa mañana le dio el desayuno al niño, lo bañó y lo vistió. Posteriormente se dispuso a trabajar en una máquina de confección mientras el menor jugaba cerca.

Minutos después, al notar que el niño había dejado de hacer ruido, comenzó a buscarlo por la vivienda hasta que lo encontró sumergido en el agua de la lavadora, que al parecer estaba abierta y en funcionamiento.

En la casa también se encontraban dos tías del menor, quienes estaban trabajando cuando ocurrió el accidente. Las autoridades también recopilan sus testimonios para establecer si hubo negligencia por parte de las mujeres.

Investigación en curso

Tras el hecho, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía realizaron la inspección al cuerpo del menor y el reporte preliminar indicó que la causa de la muerte fue ahogamiento. El cuerpo del menor fue trasladado a Medicina Legal en Medellín, donde se realizan los exámenes forenses correspondientes.