Mujer murió tras accidente en tobogán extremo recién inaugurado al Norte de Santander

Una mujer de 28 años murió tras sufrir un fuerte impacto mientras utilizaba un tobogán extremo en un establecimiento turístico del municipio de Chinácota, Norte de Santander, durante la tarde del jueves 5 de marzo. El caso es investigado por autoridades que buscan establecer si la atracción cumplía con las condiciones de seguridad requeridas.

La víctima fue identificada como Yuris Cristel Camila García, del municipio de Tibú. En videos publicados en redes sociales se ve a la joven descender por la estructura recreativa en la que perdió el control en un tramo del recorrido, por lo que terminó golpeándose contra una parte de la infraestructura del complejo turístico.

Personas que se encontraban en el lugar acudieron de inmediato para auxiliarla y la trasladaron en un vehículo particular hacia la ciudad de Cúcuta para que recibiera atención médica. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones murió durante el trayecto al hospital.

La atracción había sido inaugurada en febrero

La atracción en la que ocurrió el accidente había sido inaugurada en febrero de este año dentro del establecimiento turístico “Entre Flores”, en la vereda Iscalá Sur, zona rural de Chinácota. El lugar es conocido por ofrecer experiencias de turismo de naturaleza, con actividades como glamping, recorridos en cuatrimotos, miradores y otras atracciones de aventura dirigidas a visitantes que buscan planes recreativos en la región.

Tras conocerse el accidente, visitantes y habitantes de la zona señalaron que ya existían inquietudes sobre las condiciones de seguridad del tobogán, particularmente en una de sus curvas. Según testimonios citados por fuentes locales, algunos turistas habían advertido que la contención de esa parte del recorrido podría no ser suficiente para la velocidad que alcanzan los usuarios al descender.

Un video del accidente, difundido en la red social muestra el momento exacto en que la joven desciende por la atracción sobre un flotador y, al llegar a una curva del recorrido, sale proyectada fuera de la estructura. El vídeo ya estaría siendo analizado por las autoridades como parte de las verificaciones sobre lo ocurrido.

Autoridades verifican condiciones del lugar

Tras el accidente, autoridades departamentales iniciaron inspecciones técnicas para determinar si el establecimiento contaba con los permisos y protocolos necesarios para operar este tipo de atracciones.

Además se realizó su cierre mientras se evalúan las medidas de control para el uso de la estructura.