Hidroituango nunca va a estar en condición de estabilidad: UNGRD EFE/ Carlos Ortega Foto: EFE - Carlos Ortega

Aunque aún no se define una fecha exacta para que Hidroituango, el megaproyecto de energía más grande del país, entre en funcionamiento, una nueva alerta se cierne sobre la hidroeléctrica. El director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Javier Pava, consideró que la obra “nunca va a estar estable”. “En mi concepto de especialista, ese proyecto nunca va a ser estable, nunca va a estar en la condición de estabilidad porque hay unas alteraciones muy graves al macizo rocoso, que es lo que más nos preocupa, en el mismo informe que se presentó”, resaltó.

Para Pava es claro que aún no conocen a ciencia cierta las excavaciones y todas las circunstancias que tiene el macizo sobre el que está ubicado el proyecto, por lo que, a su juicio, se desconoce, cómo va a ser su comportamiento con unas vibraciones o unas ondas que se van generar una vez empiece a funcionar la hidroeléctrica. Esa situación, según el director de la UNGRD debe ser evaluada con rigurosidad por las comunidades que hay asentadas alrededor de la obra.

Lea aquí: Hidroituango no se prendería antes del 30 de noviembre, según Daniel Quintero

“Estamos diciendo, hay que evacuar a las familias allá por este tema, el tiempo, yo realmente ahí no veo un término de tiempo definido incluso hay que pensar en resolverles de manera definitiva la situación a esas familias porque no podría uno pensar que esta población viva todo el tiempo en esta incertidumbre y esta cuestión indigna de estar sometiéndose a un tema de evacuación”, resaltó Pava.

El señalamiento del funcionario se registró luego de que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero anunciara que Hidroituango no entrará en funcionamiento el próximo 30 de noviembre como se había acordado. El anuncio del mandatario antioqueño es importante porque esa es la fecha límite para que EPM encienda las dos primeras turbinas.

Lea también: Lo que frustró el simulacro de Hidroituango en Puerto Valdivia

Lo que ha trascendido es que si se incumple se deberá pagar una sanción de $850.000 millones a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg). Según el mandatario, aunque las turbinas estarían listas para prenderse, “es casi seguro” que antes del 30 de noviembre no se pueda realizar la evacuación de las comunidades aguas abajo tal como exigió la Unidad de Gestión del Riesgo y Desastres (UNGRD).

No obstante, debido a la proximidad de la fecha límite para entrar en funcionamiento, EPM envió una carta a la Creg para pedir un nuevo plazo para prender Hidroituango: “Dado que la preparación no depende de solo nosotros, pedimos que se nos de el tiempo hasta que se de la evacuación para así entrar en operación (...) No estamos pidiendo un plazo específico”, explicó en su momento el gerente de la empresa, Jorge Carrillo.