Levantarán pico y placa en Medellín por festividades navideñas: estas son las fechas

Durante la temporada de fin de año la movilidad en Medellín registra una reducción de hasta el 21%, según mediciones en los principales corredores viales. Foto: Alcaldía de Medellín

La alcaldía de Medellín anunció la suspensión del pico y placa durante la temporada de fin de año para vehículos particulares y motocicletas debido a la reducción del flujo vehicular que se registra en estas fechas. La medida no aplicará entre el 23 de diciembre y el 16 de enero de 2026 en toda la ciudad.

La decisión quedó establecida mediante un decreto argumentado en un análisis que evidencia una disminución de hasta el 21% en la circulación de vehículos durante este periodo, entre Navidad y año nuevo.

El estudio lo realizaron con datos recolectados en corredores estratégicos como la Autopista Sur, la carrera 80, la avenida El Poblado, la avenida Guayabal, la vía Las Palmas, la avenida Oriental, la avenida Regional y las carreras 64C y 65.

Según la administración distrital, los resultados muestran que la demanda vehicular en estas fechas permitió tomar la decisión de suspender la medida sin afectar de forma significativa la movilidad en la ciudad.

El pico y placa retomará su aplicación a partir del lunes 19 de enero y regirá con sanción económica, sin periodo pedagógico para quienes incumplan. Y la secuencia numérica será la misma del segundo semestre del 2025.

La restricción aplicará de lunes a viernes entre las 5:00 a.m. y las 8:00 p.m. con las placas terminadas en:

Lunes: 6 y 9

Martes: 5 y 7

Miércoles: 1 y 8

Jueves: 0 y 2

Viernes: 3 y 4

En el caso de las motocicletas la restricción se define por el primer número de la placa. Y estarán exentas las vías de conexión regional y nacional como la avenida Regional, la vía Las Palmas y la vía a Occidente.

Además, se mantendrán las exenciones en los corregimientos y en las conexiones de la avenida 33 y la calle 10. En las vías internas de los barrios, la medida será aplicada de forma regular.

Finalmente, la alcaldía aclaró que la avenida Regional y la Autopista Sur, en los tramos que corresponden a Bello e Itagüí, no estarán exentas debido a decisiones autónomas de esas administraciones municipales.