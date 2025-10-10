Hirieron a juez en presunto intento de robo en Pitalito, Huila

Imagen de referencia. El juez iba caminando por el barrio Santa Catarina cuando se registró el robo. Foto: Cortesía

En un centro asistencial de Pitalito, Huila, se recupera el juez civil Jaime Poveda Ortigoza, quien fue herido con arma de fuego, en la tarde del pasado jueves 9 de octubre, luego de resistirse a entregar sus pertenencias en un presunto intento de robo.

Según indicó la Policía del Huila, el hecho se registró sobre las 2:20 p.m. en el barrio Villa Catarina. El juez iba caminando, cuando dos personas en motocicleta lo abordaron y le exigieron entregar sus pertenencias.

Al resistirse al robo, los delincuentes le dispararon a Poveda Ortigoza en dos ocasiones, uno en la pierna izquierda y otro en el glúteo, antes de huir del lugar con la billetera del togado. El juez fue trasladado al hospital San Antonio de Pitalito, donde recibe atención médica.

“La Policía puso a su disposición todas sus capacidades investigativas y de inteligencia para esclarecer el hecho, activando planes de búsqueda y cierre para encontrar y capturar a los responsables del hecho”, señaló la Policía de Huila.

Tras lo ocurrido, las autoridades indicaron que adelantan las investigaciones, así como pidieron el apoyo a la comunidad para dar cualquier tipo de información a la línea 123,que permita identificar a los móviles de este atentado, “fundamental para garantizar la seguridad y la justicia en el municipio”.

Días antes, Óscar Eduardo López Rojas, presidente de Asonal Judicial en Huila, denunció que varios de los funcionarios y servidores judiciales han recibido amenazas. “Hay varios municipios del sur del Huila que están en situación crítica (...). Valga la pena aprovechar este momento de algidez y no esperar a que tengamos víctimas fatales para que se gestionen y se refuercen esas medidas en aras de garantizar la seguridad de los servidores y funcionarios judiciales", señaló el funcionario a La Nación de Huila.